الإمارات تؤهل 10 آلاف عامل في الخطوط الأمامية للقطاع الصحي بسوريا

MENAFN - Al-Bayan) انطلق في العاصمة السورية دمشق البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة الطبية ((جاهزية سوريا))، بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي السوري في الاستجابة للطوارئ والكوارث، عبر تدريب وتأهيل 10 آلاف من العاملين في الخطوط الأمامية للقطاع الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة.

يستهدف البرنامج العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وفق منهج موحد ومعتمد دولياً من المركز الأوروبي لطب الكوارث وعدد من المراكز التدريبية التخصصية الإماراتية والأمريكية والأوروبية. وتم الإعلان الرسمي عن إطلاق البرنامج، خلال مؤتمر صحفي شهد توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة الصحة السورية وأكاديمية ((جاهزية)).

وأكد مصعب العلي، وزير الصحة السوري، أن البرنامج سيسهم في تفعيل الشراكات بين المؤسسات الصحية، واستقطاب الخبراء، وتبني المبادرات التي تدعم تطوير القطاع الصحي، مع الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل مدربين معتمدين وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن خطة تشغيلية تمتد لخمس سنوات، تتضمن مناهج علمية متخصصة قائمة على المعايير الدولية، بهدف تعزيز كفاءة الاستجابة الطبية في الأوضاع الحرجة.

وأوضح أن البرنامج يركز على رفع جاهزية المستشفيات، وتدريب المدربين الوطنيين، واعتماد تقنيات المحاكاة المتقدمة لمواجهة السيناريوهات الطارئة المختلفة، مؤكداً التزام وزارة الصحة السورية بتطبيق بنود مذكرة التفاهم وتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم صحة الإنسان، وتسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية الوطنية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الأزمات والكوارث.

من جانبه، ذكر الدكتور إياد بعث، مدير عام هيئة التخصصات الطبية في سوريا، أن البرنامج انطلق في مرحلة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها تدريب 200 كادر صحي، مع تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة السورية وأكاديمية ((جاهزية)) للإشراف على إدارة وتشغيل البرنامج وتأهيل كوادر وطنية لضمان استدامة البرامج التدريبية وتطوير جاهزية المستشفيات والفرق الطبية الإسعافية والميدانية.

بدوره، قال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، إن برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية نجح في تصميم منظومة تدريبية تخصصية موحدة أسهمت خلال السنوات الماضية في بناء القدرات والجاهزية الطبية لأكثر من عشرين ألفاً من العاملين في خط الدفاع الأول في مستشفيات الإمارات الحكومية والخاصة، ما أسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الصحي وتعزيز جاهزية المستشفيات.