"تنفيذي الشارقة" يناقش تنظيم محطات شحن المركبات
بحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات التي تأتي في إطار متابعة العمل الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية وتنفيذ المشروعات التنموية بما ينعكس على مستوى العيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بترقية سليمان خميس راشد النقبي، مدير فرع كلباء بدائرة الخدمات الاجتماعية، إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة وتعيينه مديراً للدائرة. واطلع المجلس على عرض حول مبادرات تحسين الأداء التشغيلي وإدارة المعاملات في دائرة التنمية الاقتصادية.
وتضمن العرض مبادرة تحسين تجربة المتعامل بإعادة هندسة رحلة المتعامل من خلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومبادرة منظومة العمل الممتد والمرن لتقديم الخدمات على مدار الأسبوع وتسريع الاستجابة، ومبادرة الأتمتة والتحول الرقمي لرفع نسبة المعاملات المنفذة تلقائياً وتقليص المدة الزمنية وتحسين الجودة.
ووجه المجلس الجهات الحكومية كافة، والخدمية على وجه الخصوص، بالعمل على تطوير خدماتها وتسهيلها على المتعاملين.
وناقش المجلس تنظيم محطات شحن المركبات الكهربائية في إمارة الشارقة بهدف تنظيم عملية تركيب وتشغيل محطات الشحن الكهربائية في الإمارة، وضمان سلامة وجودة خدماتها، وتوفير بنية تحتية متطورة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية، وخضوعها للمراقبة وبأسعار معقولة وآمنة للاستخدام، ويمكن لجميع العملاء النهائيين الوصول إليها.
