"تنفيذي الشارقة" يناقش تنظيم محطات شحن المركبات

MENAFN - Al-Bayan) ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

بحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات التي تأتي في إطار متابعة العمل الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية وتنفيذ المشروعات التنموية بما ينعكس على مستوى العيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

وأصدر المجلس قراراً بترقية سليمان خميس راشد النقبي، مدير فرع كلباء بدائرة الخدمات الاجتماعية، إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة وتعيينه مديراً للدائرة. واطلع المجلس على عرض حول مبادرات تحسين الأداء التشغيلي وإدارة المعاملات في دائرة التنمية الاقتصادية.

وتضمن العرض مبادرة تحسين تجربة المتعامل بإعادة هندسة رحلة المتعامل من خلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومبادرة منظومة العمل الممتد والمرن لتقديم الخدمات على مدار الأسبوع وتسريع الاستجابة، ومبادرة الأتمتة والتحول الرقمي لرفع نسبة المعاملات المنفذة تلقائياً وتقليص المدة الزمنية وتحسين الجودة.

ووجه المجلس الجهات الحكومية كافة، والخدمية على وجه الخصوص، بالعمل على تطوير خدماتها وتسهيلها على المتعاملين.

وناقش المجلس تنظيم محطات شحن المركبات الكهربائية في إمارة الشارقة بهدف تنظيم عملية تركيب وتشغيل محطات الشحن الكهربائية في الإمارة، وضمان سلامة وجودة خدماتها، وتوفير بنية تحتية متطورة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية، وخضوعها للمراقبة وبأسعار معقولة وآمنة للاستخدام، ويمكن لجميع العملاء النهائيين الوصول إليها.