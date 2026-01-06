طلبة "الحكومي" و"الخاص" يتسلمون كتب الفصل الثاني

MENAFN - Al-Bayan) تسلّم طلبة التعليم الحكومي والخاص، أمس، كتبهم الدراسية المقررة في الفصل الدراسي الثاني، في إطار الاستعدادات التنظيمية والأكاديمية، التي اعتمدتها إدارات المدارس، لضمان بداية مستقرة ومنضبطة للفصل الجديد، وسط تأكيدات متواصلة على أهمية الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، والتقيد باللوائح المنظمة للدوام المدرسي.

وأفادت إدارات مدرسية بأن توزيع كتب الفصل الدراسي الثاني جرى وفق جدول منظم داخل المدارس، بما يضمن حصول جميع الطلبة على مناهجهم الدراسية منذ الأيام الأولى، وشددت على ضرورة التزام الطلبة بمواعيد الدوام الرسمي.

وأكدت إدارات المدارس أنه لن يسمح بخروج أي طالب أو طالبة من الحرم المدرسي دون إبراز بطاقة تصريح خروج رسمية، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم، والتأكد من الاحتفاظ بالتصاريح المعتمدة، وفي حال فقدانها يتوجب الإسراع في استخراج تصريح بديل وفق الإجراءات المعمول بها.

وبدورها، عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور إجراءات تنظيمية تتعلق بخروج الطلبة والطالبات من الحرم المدرسي بعد نهاية الدوام المدرسي، مؤكدة عدم السماح بخروج أي طالب أو طالبة إلا بعد الحصول على بطاقة تصريح معتمدة تصدر من المدرسة.

وأوضحت الإدارات المدرسية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الانضباط المدرسي وضمان سلامة الطلبة، وتنظيم آلية الخروج بما يحد من أي تجاوزات أو حالات خروج غير مصرح بها.

وأكدت المدارس أن استكمال جميع الأوراق المطلوبة شرط أساسي لاعتماد البطاقة، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية، التي تحددها الإدارات المدرسية لكل مرحلة دراسية، بما يضمن سير الإجراءات بسلاسة ودون تأخير.

وشددت الإدارات على أهمية تعاون أولياء الأمور والتقيد بالتعليمات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الطلبة والطالبات، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومنظمة لجميع الطلبة.

وفي سياق متصل، نبهت المدارس إلى أهمية الالتزام بالحضور اليومي، مشيرة إلى أن الغياب دون عذر رسمي يسجل وفق اللوائح المعتمدة، وأن الطلبة الذين تغيبوا عن الدوام في الأيام الماضية مطالبون بإحضار الأعذار الرسمية.

كما أكدت إدارات المدارس أن الفصل الدراسي الثاني يعد امتداداً للخطة الدراسية المعتمدة، ولا يقل أهمية عن الفصل الأول، سواء من حيث المحتوى الأكاديمي أو التقييمات المستمرة.

وشددت المدارس على الالتزام بالزي المدرسي في الفعاليات الرسمية، لا سيما ما يتعلق بالأنشطة المدرسية.