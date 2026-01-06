دبي تحتفي بقيادتها بزراعة 20 ألف شجرة للأجيال القادمة

MENAFN - Al-Bayan) احتفاء بمرور عشرين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في الإمارة، أعلنت بلدية دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن إطلاق مبادرة لزراعة 20 ألف شجرة في الحدائق والأحياء السكنية والمؤسسات التعليمية، وذلك ترجمة لرؤية سموه التي جعلت من الاستدامة نهجاً راسخاً، ومن العمل البيئي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.

أنشطة ميدانية

وتتضمن المبادرة حزمة من الفعاليات والأنشطة الميدانية للزراعة والتشجير، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات، وبمساهمة فاعلة من العائلات في الأحياء السكنية في إمارة دبي، بما يعزز ثقافة المشاركة المجتمعية ويرسخ الوعي البيئي.

وحددت بلدية دبي عدداً من الحدائق لتنفيذ أعمال الزراعة ضمن المبادرة، تشمل حدائق البرشاء جنوب، وبحيرة البرشاء، والنخيل في العوير، والحديقة القرآنية في الخوانيج، وحديقة حي المزهر الثانية، وحديقة الورود في ند الشبا، وحديقة الصفا في جميرا، وحديقة أم سقيم، وحديقة بحيرة القوز، وحديقة الورقاء 3.

وتتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي دعوة المؤسسات التعليمية الراغبة في المشاركة في المبادرة، عبر تعبئة نموذج التسجيل المخصص، الذي يتيح لها تحديد أنواع النباتات والكميات التي تعتزم زراعتها داخل حرم المؤسسة التعليمية.

وعقب تسلم طلبات المشاركة، ستقوم الهيئة بالتنسيق مع فريق بلدية دبي لترتيب توصيل النباتات المختارة إلى المؤسسات التعليمية المشاركة، بما يضمن سلاسة التنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة.

نموذج ملهم

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: ((تمثل مبادرة زراعة 20 ألف شجرة رسالة وفاء لمسيرة تنموية استثنائية قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعبر عن الأثر والنهج الملهم والراسخ الذي غرسه سموه عالمياً.

كما تشكل نموذجاً ملهماً لتحويل المناسبات الوطنية إلى مشاريع مستدامة ذات أثر إيجابي طويل المدى، فالزراعة أثر يتركه كل فرد والشجرة تكبر بأثرها لتبقى بصمة مستدامة للأجيال القادمة))، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس الدور المحوري للاستدامة البيئية بوصفها إحدى ركائز نهج التنمية الشاملة في دبي، وجزءاً لا يتجزأ من رؤية بناء مدينة تضع الإنسان وجودة حياته في صدارة الأولويات.

وتابع: ((نحرص من خلال هذه المبادرة، وبالتعاون مع شركائنا، على توسيع نطاق المساحات الخضراء في الحدائق والأحياء السكنية والمؤسسات التعليمية، وتعزيز مشاركة المجتمع في جهود التشجير وحماية البيئة)).

مسؤولية بيئية

بدورها، قالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: ((تعكس مبادرة زراعة 20 ألف شجرة في المرافق العامة، بالتعاون مع شركائنا في بلدية دبي، احتفاءً بمرور 20 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، رؤية سموه التي رسخت نهجاً إماراتياً أصيلاً في تعمير الأرض.

وإبقائها خضراء وخصبة، رمزاً للحياة والاستدامة، لتغدو الزراعة قيمة حضارية ورؤية مستقبلية لدبي، والاستدامة ركيزة في مسيرة تعليم أبنائها، وقيمة متجذرة في قلوب أهلها)).

وأضافت: ((بينما نواصل عاماً بعد عام قطف ثمار رؤية ملهمة لقيادة عالمية استثنائية خلال 20 عاماً من الحكم والحكمة، تجسد هذه المبادرة رسالة عرفان وتقدير لمقام سموه من أجيالنا الصاعدة وأفراد المجتمع؛ فكل بذرة نغرسها اليوم في مؤسساتنا التعليمية ستزهر لأجيال قادمة.

لتكون شاهداً على أن الإمارات ودبي، برؤية وفكر سموه، صنعتا نموذجاً عالمياً فريداً في التنمية والابتكار والاستدامة وبناء الإنسان من أجل عالم أفضل. ونتطلع إلى أن تسهم هذه المبادرة في غرس قيم المسؤولية البيئية والتعاون والانتماء في نفوس أبنائنا الطلبة ومجتمعنا)).

وتدعم مبادرة زراعة 20 ألف شجرة أهداف مشروع ((دبي الخضراء)) الرامي إلى زيادة مساحات التخضير والتجميل الزراعي في الإمارة، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتوفير بيئة صحية تعزز من جودة الحياة.

مروان بن غليطة:

المبادرة رسالة وفاء لمسيرة تنموية استثنائية قادها محمد بن راشد وتشكل نموذجاً ملهماً

عائشة ميران:

غرس قيم المسؤولية البيئية والتعاون والانتماء في نفوس أبنائنا الطلبة ومجتمعنا