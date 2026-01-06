  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
65.3 مليون متر مكعب وفورات في استهلاك المياه بدبي

2026-01-06 07:18:03
(MENAFN- Al-Bayan) أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي الحرص على تنفيذ خطط استباقية للمحافظة على الموارد الطبيعية، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة واعٍ ومستدام، ورفع مستوى وعيهم بسبل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الهدر والإسراف، وفي هذا الإطار حققت خدمة ((إشعار باستهلاك مرتفع للمياه))، التي تعد واحدة من أبرز الأدوات الرقمية التي تساعد المتعاملين على الكشف المبكر عن تسريبات المياه ومعالجتها بسرعة منذ أطلقتها الهيئة في شهر يوليو عام 2018 حتى اليوم، أكثر من 65 مليوناً و313 ألف متر مكعب.

وتظهر هذه الوفورات فعالية الخدمة ونجاحها في خفض الهدر وحماية الموارد، حيث تندرج ((إشعار باستهلاك مرتفع للمياه)) ضمن مبادرة ((الحياة الذكية))، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد فيتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لوقف الهدر.

وتعد خدمة ((إشعار باستهلاك مرتفع للمياه)) أداة فعالة للكشف المبكر عن التسريبات، وإحدى مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة واستدامة في العالم. وتعتمد مبادرة ((الحياة الذكية)) على دعم تنفيذ واعتماد آلية استباقية في التفاعل مع المتعاملين ممن لديهم عدادات كهرباء ومياه ذكية، حيث تتيح لهم مراقبة استهلاكهم من خلال لوحة بيانات الحياة الذكية الخاصة بهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية. وتأتي خدمة إشعار باستهلاك مرتفع للمياه ضمن مبادرة دبي الخضراء للهيئة.

