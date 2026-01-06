65.3 مليون متر مكعب وفورات في استهلاك المياه بدبي
وتظهر هذه الوفورات فعالية الخدمة ونجاحها في خفض الهدر وحماية الموارد، حيث تندرج ((إشعار باستهلاك مرتفع للمياه)) ضمن مبادرة ((الحياة الذكية))، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد فيتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لوقف الهدر.
وتعد خدمة ((إشعار باستهلاك مرتفع للمياه)) أداة فعالة للكشف المبكر عن التسريبات، وإحدى مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة واستدامة في العالم. وتعتمد مبادرة ((الحياة الذكية)) على دعم تنفيذ واعتماد آلية استباقية في التفاعل مع المتعاملين ممن لديهم عدادات كهرباء ومياه ذكية، حيث تتيح لهم مراقبة استهلاكهم من خلال لوحة بيانات الحياة الذكية الخاصة بهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية. وتأتي خدمة إشعار باستهلاك مرتفع للمياه ضمن مبادرة دبي الخضراء للهيئة.
