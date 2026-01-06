حاكم الشارقة: سنحوّل كلباء إلى درّة حقيقية خلال عامين

MENAFN - Al-Bayan) كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الشعراء الفائزين بجائزة القوافي 2025، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للمشاركين من ضيوف مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ22، من مختلف أنحاء الوطن العربي من الأدباء والشعراء والإعلاميين، والذي انطلق مساء أول من أمس.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الشعراء الفائزين، حيث ألقى كل منهم قصيدته الفائزة، وتنوعت الموضوعات التي تناولها الشعراء ما بين الرثاء والفخر بالوطن والتأمل في النفس والطبيعة، كما تغنى بعضهم بالشارقة وما تمثله من نقطة ضوءٍ ساطعة في سماء الثقافة والأدب العربي.

وصافح سموه في نهاية اللقاء الشعراء والحضور، وتسلم عدداً من الإهداءات الخاصة من الشعراء كالدواوين الشعرية والكتب المتنوعة. وأعرب الحضور من الشعراء المكرمين عن خالص امتنانهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته لأصحاب الكلمة والشعراء، وجميع الأدباء والمبدعين في مختلف ضروب الإبداع والفنون، وعلى تكريمهم وتشريفهم باختيار قصائدهم وطباعتها لتكون في سجل جائزة القوافي المتميزة.

من جهة أخرى، كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عن مشروع إنشاء شقق فندقية مقابل سوق الجبيل في مدينة كلباء، مجهزة بغرف للعائلات ومواقف سيارات وغرف للسائقين، لتناسب العائلات من السائحين.

وأكد سموه أن التطوير جارٍ على قدم وساق في مدينة كلباء، واعداً سموه أهل المدينة المعروفة بـ((درّة الشرق)) بدرّة حقيقية يتفاخرون بها ويسطع نورها خلال عامين أو ثلاثة؛ بعد إنجاز جميع المشاريع التطويرية. وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج ((الخط المباشر)):

((بالنسبة للبيوت القديمة الموجودة مقابل سوق الجبيل في مدينة كلباء، وهي متروكة بهذا الشكل لأنه يوجد إشكال بين ملاك هذه البيوت ودائرة التخطيط والمساحة، وطالب أحد الملاك بالأراضي للتصرف بها، والبعض يطالب نقوداً مقابلها، والبعض يطالب بالتعويض، رغم أن كل قطعة أرض في هذه المنطقة لا تصلح لأن تكون عقاراً، فهي عبارة عن دكانين وبيوت صغيرة قديمة،

ولقد قمنا بتكبير أراضيهم عبر إضافة مساحات إليها من أراضٍ خالية تابعة للحكومة؛ حتى تكون أراضيهم صالحة للبناء، ونريد أن نجمعها في منطقة واحدة، ونحن نبحث عن كل مالك ونتواصل معه لنحصل على موافقته ورضاه، فنحن نتعامل بلطف)).

وأضاف سموه: الأمر هنا ليس لمنفعة عامة، فنحن لا نستطيع أن نجبر الناس، ولكننا ندعو الناس أن يكونوا معنا، ونحن نعمل لتطوير جميع أجزاء البلد.

واستطرد صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه قائلاً: بالنسبة لمنطقة الطريف، فقد تم مسح المنطقة وهي جاهزة للتطوير، والناس تريد السكن النظيف، ونحن نعمل الآن على تطوير جميع البيوت، فكما هو واضح، العمل جارٍ في كل المنطقة لتطوير شبكة الصرف الصحي وكذلك الطرق، وأنا أتابع العمل هناك بشكل مباشر ومستمر.

واختتم سموه حديثه قائلاً: الناس يسمّون مدينة كلباء بـ((درّة الشرق))، ونحن نقول لأهل كلباء سنجعل لكم المدينة درّة حقيقية يسطع نورها وتتفاخرون بها إن شاء الله، فأنا أريد أن يحب كل مواطن بلده ويتفاخر بها، وبحمد الله نحن نسير على الطريق الصحيح، وعندما رأى بعض الأجانب جامعة كلباء الواقعة على البحيرة، قالوا لقد اعتقدنا أنها فندق، لأن بلادنا لا تبني الجامعات في مثل هذه المواقع الجمالية.