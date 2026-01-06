جمعية رعاية الأحداث تناقش برامج وأنشطة 2026

جمعية رعاية الأحداث تناقش برامج وأنشطة 2026
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـسابق الـ 74، بعد الاطلاع عليه، كما جرى اعتماد التقرير الإداري لبرامج وأنشطة الجمعية لعام 2025م، واعتماد خطة البرامج والأنشطة المقترحة للعام الجاري 2026 بما يتناسب مع عام الأسرة.
واطلع المجلس على تقارير دورات المخيم الشتوي المقدمة للأحداث من مركز لوتاه التقني، بالتعاون مع مركز صون للرعاية والتأهيل - هيئة تنمية المجتمع. وبحث المجلس تطوير أهداف الجمعية، بما يعزز دور الأسرة وتمكين الأبناء وتنمية القيم المجتمعية، والمهارات التعليمية والمهنية، والمساهمة الفاعلة في التوعية والوقاية.
وأقر المجلس اعتماد إطلاق جائزة سعيد أحمد لوتاه، للأسرة المثالية في رعاية الأبناء.
