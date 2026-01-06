جمعية رعاية الأحداث تناقش برامج وأنشطة 2026

MENAFN - Al-Bayan) ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، اجتماع الجمعية الـ75، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور محمد مراد عبدالله، أمين السر العام، وميرزا الصايغ، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية: الدكتور خليفة السويدي، الدكتور جاسم ميرزا، الدكتور سيف الجابري، بدرية الياسي، موزة الشومي، مريم الأحمدي، هيام الحمادي.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـسابق الـ 74، بعد الاطلاع عليه، كما جرى اعتماد التقرير الإداري لبرامج وأنشطة الجمعية لعام 2025م، واعتماد خطة البرامج والأنشطة المقترحة للعام الجاري 2026 بما يتناسب مع عام الأسرة.

واطلع المجلس على تقارير دورات المخيم الشتوي المقدمة للأحداث من مركز لوتاه التقني، بالتعاون مع مركز صون للرعاية والتأهيل - هيئة تنمية المجتمع. وبحث المجلس تطوير أهداف الجمعية، بما يعزز دور الأسرة وتمكين الأبناء وتنمية القيم المجتمعية، والمهارات التعليمية والمهنية، والمساهمة الفاعلة في التوعية والوقاية.

وأقر المجلس اعتماد إطلاق جائزة سعيد أحمد لوتاه، للأسرة المثالية في رعاية الأبناء.