الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع

الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4463.63 دولاراً للأوقية بعد أن قفز 3% تقريباً في الجلسة السابقة.
وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولاراً في 26 ديسمبر، واختتم عام 2025 مرتفعاً 64%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1979، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5% إلى 4473.90 دولاراً.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ((تيستي لايف)): ((لم تكن تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي مضرة بالتأكيد، لكن الحسابات لم تتغير كثيراً على ما يبدو، وبالطبع لدينا أسبوع حافل مع صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة)).
وتميل الأصول التي لا تدر عائداً إلى الانتعاش في ظل انخفاض أسعار الفائدة، وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 78.64 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولاراً في 29 ديسمبر. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 2% إلى 2315.69 دولاراً للأوقية.
