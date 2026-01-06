  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع

2026-01-06 07:17:21
(MENAFN- Al-Bayan) عزز الذهب مكاسبه ليقفز إلى أعلى ⁠مستوى في أسبوع، بعد أن أدت تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التيسير النقدي إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، كما أدى تفاقم التوتر في فنزويلا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4463.63 دولاراً للأوقية بعد أن قفز 3% تقريباً في الجلسة السابقة.

وكان ⁠الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولاراً في 26 ديسمبر، واختتم عام 2025 مرتفعاً 64%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1979، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5% إلى ⁠4473.90 دولاراً.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ((تيستي لايف)): ((لم تكن تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي مضرة بالتأكيد، لكن الحسابات لم تتغير كثيراً على ما يبدو، وبالطبع لدينا أسبوع حافل مع صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة)).

وتميل الأصول التي لا تدر عائداً إلى الانتعاش في ظل انخفاض أسعار الفائدة، وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 78.64 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.‍62 دولاراً في 29 ديسمبر. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 2% إلى 2315.69 دولاراً للأوقية.

MENAFN06012026000110011019ID1110565032

