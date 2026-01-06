انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية

MENAFN - Al-Bayan) انخفض احتياطي النقد الأجنبي لجمهورية كوريا للمرة الأولى في سبعة أشهر، في ديسمبر الماضي، وسط زيادة في التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، ما دفع السلطات إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لاستقرار السوق.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) عن البنك المركزي الكوري، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 428.05 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بانخفاض قدره 2.6 مليار دولار عن الشهر السابق له، ويمثل ذلك أول انخفاض شهري بعد أن ارتفع الاحتياطي لمدة ستة أشهر متتالية ليصل إلى أعلى مستوى له في نوفمبر منذ أغسطس 2022.