انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية

انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) عن البنك المركزي الكوري، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 428.05 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بانخفاض قدره 2.6 مليار دولار عن الشهر السابق له، ويمثل ذلك أول انخفاض شهري بعد أن ارتفع الاحتياطي لمدة ستة أشهر متتالية ليصل إلى أعلى مستوى له في نوفمبر منذ أغسطس 2022.
