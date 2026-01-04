  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الحكومة تنعى الإعلامي جميل عازر

2026-01-04 02:03:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي جميل عازر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس السبت.


واستذكر المومني الدور الإعلامي البارز للفقيد، وإسهاماته المؤثرة في المشهد الإعلامي العربي والدولي.


وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

