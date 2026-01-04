الحكومة تنعى الإعلامي جميل عازر

403
الحكومة تنعى الإعلامي جميل عازر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي جميل عازر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس السبت.
واستذكر المومني الدور الإعلامي البارز للفقيد، وإسهاماته المؤثرة في المشهد الإعلامي العربي والدولي.
وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
