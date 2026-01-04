2207 أطنان من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

2207 أطنان من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 20و30 قرشا، البطاطا 15 و30 قرشا، البندورة 6 و17 قرشا، الجزر 35 و50 قرشا، الخيار 30 و50 قرشا، الزهرة 15و35 قرشا، والليمون 40 و100 قرش، الموز البلدي 50 و80 قرشا.
