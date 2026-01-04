  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2207 أطنان من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

2026-01-04 02:03:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2207 أطنان فيما بلغت كمية الفواكه 751 طنا، والورقيات 255 طنا.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 20و30 قرشا، البطاطا 15 و30 قرشا، البندورة 6 و17 قرشا، الجزر 35 و50 قرشا، الخيار 30 و50 قرشا، الزهرة 15و35 قرشا، والليمون 40 و100 قرش، الموز البلدي 50 و80 قرشا.

