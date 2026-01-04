الصين: على واشنطن الإفراج فورا عن مادورو

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الصين: على واشنطن الإفراج فورا عن مادورو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الصينية الأحد، أن على الولايات المتحدة الإفراج فورا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والعمل على حلّ الأزمة في فنزويلا عبر الحوار والتفاوض.
وأضافت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه على الولايات المتحدة أيضا ضمان سلامة مادورو وزوجته، مؤكدة أن اقتيادهما ينتهك القانون الدولي والأعراف الدولية.
وأضافت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه على الولايات المتحدة أيضا ضمان سلامة مادورو وزوجته، مؤكدة أن اقتيادهما ينتهك القانون الدولي والأعراف الدولية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment