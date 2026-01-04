  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الصين: على واشنطن الإفراج فورا عن مادورو

2026-01-04 02:03:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الصينية الأحد، أن على الولايات المتحدة الإفراج فورا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والعمل على حلّ الأزمة في فنزويلا عبر الحوار والتفاوض.
وأضافت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه على الولايات المتحدة أيضا ضمان سلامة مادورو وزوجته، مؤكدة أن اقتيادهما ينتهك القانون الدولي والأعراف الدولية.

