رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى بكين في زيارة رسمية

2026-01-04 02:03:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكر التلفزيون المركزي الصيني أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج وصل إلى بكين الأحد في مستهل زيارة رسمية إلى الصين تستغرق أربعة أيام.
وقال التلفزيون المركزي إن أكثر من 200 من قادة الأعمال الكوريين الجنوبيين يرافقون لي، مضيفا أنه من المتوقع أن يناقش البلدان مسائل مثل الاستثمار في سلسلة التوريد والاقتصاد الرقمي والتبادلات الثقافية.
ومن المتوقع أن يلتقي لي بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الزيارة في ثاني لقاء بينهما في غضون شهرين فقط، وهي فترة قصيرة غير معتادة يقول محللون إنها تشير إلى اهتمام الصين الشديد بتعزيز التعاون الاقتصادي والسياحة.
وتبدأ الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها لي إلى الصين منذ توليه منصبه في يونيو حزيران، بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية وبعد هجوم الولايات المتحدة على فنزويلا، مما زاد من حدة التوترات العالمية.

