رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى بكين في زيارة رسمية

رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى بكين في زيارة رسمية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكر التلفزيون المركزي الصيني أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج وصل إلى بكين الأحد في مستهل زيارة رسمية إلى الصين تستغرق أربعة أيام.
وقال التلفزيون المركزي إن أكثر من 200 من قادة الأعمال الكوريين الجنوبيين يرافقون لي، مضيفا أنه من المتوقع أن يناقش البلدان مسائل مثل الاستثمار في سلسلة التوريد والاقتصاد الرقمي والتبادلات الثقافية.
ومن المتوقع أن يلتقي لي بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الزيارة في ثاني لقاء بينهما في غضون شهرين فقط، وهي فترة قصيرة غير معتادة يقول محللون إنها تشير إلى اهتمام الصين الشديد بتعزيز التعاون الاقتصادي والسياحة.
وتبدأ الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها لي إلى الصين منذ توليه منصبه في يونيو حزيران، بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية وبعد هجوم الولايات المتحدة على فنزويلا، مما زاد من حدة التوترات العالمية.
