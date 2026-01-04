روسيا تحقق اكتفاء ذاتياً كاملاً في المنتجات الغذائية الأساسية

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت نائبة رئيس لجنة الشؤون الزراعية في مجلس الدوما الروسي يوليا أوغلوبلينا، عن تحقيق روسيا الاكتفاء الذاتي الكامل في المنتجات الغذائية الأساسية، ووجود فائض في احتياطيات الحليب.

وقالت أوغلوبلينا، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية: "بشكل عام، يتم تلبية احتياجاتنا في المجالات الرئيسية للأمن الغذائي التي تشمل الحبوب، وزيت عباد الشمس، والسكر، واللحوم".

وأضافت أن البلاد "تفتقر قليلا" إلى تحقيق المستويات المستهدفة في عقيدة الأمن الغذائي بالنسبة للخضروات والفواكه والتوت، وكذلك الحليب ومنتجات الألبان، مردفة: "لكن بفضل إخواننا البيلاروسيين، نحن بالتأكيد مكتفون ذاتيا تماما هنا أيضا. حاليا، حتى أن لدينا فائض".

وأوضحت أن هذا الأمر يشير إلى أن كل شيء متوفر لدى بلادها من حيث المبدأ، داعية مواطنيها إلى عدم الشعور بالقلق.

وأشارت إلى أن وزارة الزراعة الروسية تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من للحليب، موضحة: "لدينا الآن مهمة لزيادة إنتاجية الأبقار، ويتم التركيز على مجمعات الألبان الصناعية".

واختتمت قائلة: "أزور مثل هذه المجمعات الحديثة والكبيرة - هناك آلاف رؤوس الماشية، وهناك روبوتات للحلب، وترى وزارة الزراعة تشبع السوق أولا من خلال مثل هذه المجمعات الكبيرة"، مؤكدة أن تربية الحيوانات المنتجة للألبان تحظى بالأولوية في جميع إجراءات الدعم والتمويل التفضيلي.