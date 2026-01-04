داماك تحتفي بالذكرى العشرين لتولي محمد بن راشد مقاليد الحُكم في دبي

MENAFN - Al-Bayan) ">بمناسبة الذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمقاليد الحكم في إمارة دبي، تحتفي مجموعة داماك بهذه المناسبة العظيمة بتنظيم احتفالات مبهرة في أنحاء مدينة دبي، تكريماً لعقدين من الريادة والطموح والتميّز العالمي.

بهذه المناسبة، قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: "نيابةً عن مجموعة داماك، أُود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور عقدين من الريادة والحكم الرشيد التي جعلت من دبي معياراً عالمياً للطموح والفرص والحياة الكريمة. لقد تميزت دبي تحت حكم سموّه برؤية متجددة تتجاوز الأفق العمراني والبنية التحتية، قيادة ارتقت بطموح الإنسان، وخلقت فرص النمو، وجعلت المعرفة والتميّز والابتكار في قلب مسيرة التنمية الوطنية. في ظل رؤية سموه، انتقلت دبي إلى مصاف العالمية، وأرست معايير جديدة من النمو والتفوق في شتى المجالات، وأكدت أن تمكين الإنسان هو العامل الأبرز في رسم ملامح المستقبل للأجيال القادمة".

وفي الرابع من شهر يناير الحالي، الذي يصادف الذكرى العشرين لتولي سموه مقاليد الحكم في دبي، ستضيئ داماك سماء دبي بعرضين ضوئيين مبهرين لآلاف الطائرات المسيّرة (الدرون)، التي سترسم لوحات فنية تجسد رحلة دبي من رمال الصحراء إلى أفق متألق بالعمران. وستُقام عروض الدرون في منطقة شاطئ جميرا بيتش ريزدنس وأماكن أخرى في إمارة دبي عند الساعة 6:45 مساءً و9:30 مساءً.

كما زيّنت داماك أبرز مشاريعها بلافتات احتفالية، شملت تلك المشاريع كلاً من: صفا ون، داماك تاور باي باراماونت، داماك لاجونز، داماك هيلز، داماك هيلز 2، داماك هايتس، وكافالي تاور.

وبصفتها واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الفاخر في دبي، حققت داماك العقارية منذ تأسيسها نمواً هائلاً تزامن مع النهضة العمرانية الشاملة والتنمية الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها دبي، حيث قدّمت الشركة مشاريع سكنية متفردة وأنماط حياة عصرية ومشاريع متعددة الاستخدامات، ساهمت في دعم مسيرة التطور والازدهار لإمارة دبي ورسخت مكانتها العالمية. وتؤكد هذه الاحتفالات التزام داماك المتواصل بالمساهمة في دعم رؤية دبي لمستقبلٍ مزدهر قائمٍ على الابتكار والتميّز.