  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
محكمة فنزويلية تكلف رودريغيز بتولي رئاسة البلاد مؤقتاً

محكمة فنزويلية تكلف رودريغيز بتولي رئاسة البلاد مؤقتاً

2026-01-04 02:03:13
(MENAFN- Al-Bayan) ">كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي القيادة المؤقتة للبلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية مساء السبت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "ألقت القبض" على رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، في الساعات الأولى من صباح السبت في غارات جوية مفاجئة على أهداف متعددة في الأراضي الفنزويلية.

ووفقا للمدعية العامة الأمريكية بام بوندي، فقد تم نقل مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجه كلاهما لوائح اتهام في نيويورك.

وفي تصريحات سبقت حكم المحكمة، خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، طالبت رودريغيز بالإفراج الفوري عن مادورو.

ووصفت رودريغيز مادورو بأنه "الرئيس الوحيد" لفنزويلا، ووصفت الهجوم الأمريكي بأنه "وصمة عار رهيبة" في العلاقات الثنائية.

وبصفتها وزيرة للخارجية بين عامي 2014 و2017، صاغت رودريغيز مسار المواجهة ضد الولايات المتحدة، وهو المسار الذي واصلته بصفتها نائبة للرئيس.

MENAFN04012026000110011019ID1110552188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث