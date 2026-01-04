محكمة فنزويلية تكلف رودريغيز بتولي رئاسة البلاد مؤقتاً

MENAFN - Al-Bayan) ">كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي القيادة المؤقتة للبلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية مساء السبت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "ألقت القبض" على رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، في الساعات الأولى من صباح السبت في غارات جوية مفاجئة على أهداف متعددة في الأراضي الفنزويلية.

ووفقا للمدعية العامة الأمريكية بام بوندي، فقد تم نقل مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجه كلاهما لوائح اتهام في نيويورك.

وفي تصريحات سبقت حكم المحكمة، خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، طالبت رودريغيز بالإفراج الفوري عن مادورو.

ووصفت رودريغيز مادورو بأنه "الرئيس الوحيد" لفنزويلا، ووصفت الهجوم الأمريكي بأنه "وصمة عار رهيبة" في العلاقات الثنائية.

وبصفتها وزيرة للخارجية بين عامي 2014 و2017، صاغت رودريغيز مسار المواجهة ضد الولايات المتحدة، وهو المسار الذي واصلته بصفتها نائبة للرئيس.