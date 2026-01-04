بريطانيا وفرنسا تشنان ضربة مشتركة ضد داعش في سوريا

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا شنتا مساء السبت ضربة مشتركة على موقع تحت الأرض يُشتبه في أن تنظيم "داعش" يستخدمه في سوريا.

ونُفّذ الهجوم في الجبال شمال مدينة تدمر الأثرية في وسط سوريا، واستهدف منشأة يسيطر عليها تنظيم "داعش" ويستخدمها "على الأرجح لتخزين أسلحة ومتفجرات"، بحسب ما أفادت الوزارة في بيان.

وقالت إن الطائرات البريطانية "استخدمت قنابل بيفواي 4 الموجهة لاستهداف عدة أنفاق تقود إلى المنشأة"، من دون تحديد دور الطائرات الفرنسية.

وأضافت الوزارة البريطانية "يجري حاليا تقييم مفصل، لكن المؤشرات الأولية تُظهر أن الهدف أُصيب بنجاح".

وتابعت "لا يوجد ما يُشير إلى أن هذه الضربة شكلت خطرا على المدنيين، وعادت كل طائراتنا سالمة".

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في البيان "يشهد هذا العمل لريادة المملكة المتحدة والتزامها بالوقوف إلى جانب حلفائها للقضاء على أي ظهور "داعش" وأيديولوجياته الخطيرة والعنيفة في الشرق الأوسط".