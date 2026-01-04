5 أخطاء توقف عنها فوراً عند قيادة السيارات الكهربائية

MENAFN - Al-Bayan) ">تشهد السيارات الكهربائية انتشارا متسارعا حول العالم، مدفوعة بتزايد الوعي البيئي، وتطور تقنيات البطاريات، وانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، ومع هذا التحول، يكتشف كثير من السائقين أن قيادة السيارة الكهربائية لا تقتصر على استبدال المحرك التقليدي بآخر كهربائي، بل تتطلب تبنّي عادات قيادة وشحن مختلفة كليا.

ويؤكد خبراء أن الاستمرار في بعض الممارسات الشائعة قد يؤثر سلبا في عمر البطارية، ومدى القيادة، وحتى مستوى الأمان.

أولى هذه الممارسات تتمثل في شحن السيارة إلى 100% في كل مرة، فعلى عكس تعبئة الوقود التقليدي، لا يُنصح بشحن البطارية الكهربائية بالكامل بشكل دائم، إذ يؤدي ذلك إلى تسريع تدهورها على المدى الطويل، باستثناء بعض البطاريات من نوع فوسفات حديد الليثيوم، وفقا لموقع slashgear.

وينصح المختصون بالحفاظ على مستوى الشحن بين 20% و80% للاستخدام اليومي، مع اللجوء إلى الشحن الكامل فقط عند التخطيط لرحلات طويلة تتطلب أقصى مدى ممكن.

الممارسة الثانية هي الاعتماد المفرط على الشواحن السريعة بالتيار المستمر، ورغم أهميتها في الرحلات الطويلة أو الحالات الطارئة، فإن استخدامها اليومي يولّد حرارة عالية تؤثر في كفاءة البطارية وعمرها الافتراضي.

ويوصي الخبراء باستخدام الشحن البطيء بالتيار المتردد متى ما توفّر الوقت، وترك الشحن السريع للحالات الضرورية فقط.

أما الخطأ الثالث فيتعلق بإهمال فحص الإطارات، فالسيارات الكهربائية أثقل وزنا بسبب حزم البطاريات الكبيرة، ما يسرّع من تآكل الإطارات مقارنة بالسيارات التقليدية، كما أن عزم الدوران الفوري يساهم في هذا التآكل، خاصة عند التسارع الحاد.

ويؤكد المختصون أن الفحص المنتظم وضبط ضغط الهواء، واستخدام إطارات مخصصة للسيارات الكهربائية، عوامل أساسية للحفاظ على السلامة والمدى التشغيلي.

الممارسة الرابعة تتمثل في الضغط الكامل والمتكرر على دواسة التسارع، ورغم متعة التسارع الفوري، إلا أن هذه العادة تستنزف البطارية بسرعة وتقلل من مدى القيادة الفعلي، فضلا عن زيادة تآكل الإطارات.

وينصح الخبراء بالتسارع السلس والمتدرج لتحقيق توازن أفضل بين الأداء والكفاءة.

وأخيرا، يحذّر الخبراء من تجاهل تحديثات البرمجيات، فالسيارات الكهربائية تعتمد بشكل كبير على أنظمة رقمية لإدارة البطارية، وأنظمة مساعدة السائق، والقيادة الذاتية في بعض الطرازات.

وتوفر التحديثات تحسينات في الأمان، وكفاءة الشحن، وأحيانا زيادة في المدى، ما يجعل الالتزام بتثبيتها أمرا ضروريا.

في المحصلة، يؤكد مختصون أن تبنّي عادات صحيحة في الشحن والقيادة والصيانة لا يطيل عمر السيارة الكهربائية فحسب، بل يضمن أيضا تجربة قيادة أكثر أمانا وكفاءة، مع الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة التي توفرها هذه الفئة المتنامية من المركبات.