حمدان بن محمد: شكراً محمد بن راشد.. فأنت الوالد والقائد والمُلهم بإرادة لا تعرف المستحيل

حمدان بن محمد: شكراً محمد بن راشد.. فأنت الوالد والقائد والمُلهم بإرادة لا تعرف المستحيل
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شكراً محمد بن راشد.. فأنت الوالد، والقائد، والمُلهم بإرادة لا تعرف المستحيل، وبعزمٍ لا يلين، صنعت مجداً للوطن، وقدت مسيرة نهضة وحضارة، وزرعت الأمل في كل مرحلة من مراحل البناء... كان رهانك الدائم على أبناء وبنات الإمارات، وعلى الإنسان بوصفه الثروة الحقيقية. برؤيتكم التي سبقت عصرها وتجاوزت حدود الممكن، تحولت الأفكار في عهدك إلى منجزات عالمية، والتحديات إلى فرص تصنع المستقبل... في ظل قيادتكم، أصبح عشق الريادة والمركز الأول نهج وطن وثقافة شعب، وبكم نستبشر خيراً ونعرف أن القادم دائماً أفضل".
