حمدان بن محمد: شكراً محمد بن راشد.. فأنت الوالد والقائد والمُلهم بإرادة لا تعرف المستحيل

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رسالة تقدير وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن سموه يمثل نموذجاً فريداً في القيادة الملهمة وصناعة المستقبل.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شكراً محمد بن راشد.. فأنت الوالد، والقائد، والمُلهم بإرادة لا تعرف المستحيل، وبعزمٍ لا يلين، صنعت مجداً للوطن، وقدت مسيرة نهضة وحضارة، وزرعت الأمل في كل مرحلة من مراحل البناء... كان رهانك الدائم على أبناء وبنات الإمارات، وعلى الإنسان بوصفه الثروة الحقيقية. برؤيتكم التي سبقت عصرها وتجاوزت حدود الممكن، تحولت الأفكار في عهدك إلى منجزات عالمية، والتحديات إلى فرص تصنع المستقبل... في ظل قيادتكم، أصبح عشق الريادة والمركز الأول نهج وطن وثقافة شعب، وبكم نستبشر خيراً ونعرف أن القادم دائماً أفضل".