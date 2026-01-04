من هو الزعيم اللاتيني الذي أطاحت به الولايات المتحدة قبل مادورو؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعادت عملية إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الأذهان آخر تدخل أمريكي أطاح بزعيم في أمريكا اللاتينية عام 1989، فمن كان وبماذا تذرعت واشنطن؟

كانت المرة الأخيرة التي أطاحت فيها الولايات المتحدة بزعيم في أمريكا اللاتينية في عام 1989، عندما ألقت القوات الأمريكية القبض على الجنرال مانويل نورييغا في بنما. وتلك الحادثة تحمل بعض أوجه التشابه الصارخة مع عملية القبض على نيكولاس مادورو في فنزويلا يوم السبت، مع وجود بعض الاختلافات الجوهرية.

في ديسمبر 1989، أرسل الرئيس جورج بوش الأب قوات أمريكية إلى بنما بهدف إلقاء القبض على نورييغا، الذي كان الحاكم العسكري للبلاد لمدة ست سنوات تقريبا. اختبأ نورييغا في سفارة الفاتيكان في مدينة بنما، حيث تم القبض عليه في نهاية المطاف، ونُقل إلى الولايات المتحدة، وحُوكم وسُجن.

وكان نورييغا، مثل مادورو، قد وُجهت إليه اتهامات في قضايا فيدرالية تتعلق بتهريب المخدرات. واتهمه المسؤولون الأمريكيون في ذلك الوقت بقبول ملايين الدولارات كرشاوى من مهربي المخدرات وتحويل بنما إلى عاصمة دولية لتهريب الكوكايين، حسب مزاعمهم.

وقبل أشهر من القبض على كلا الزعيمين، قامت الولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري حول بلديهما.