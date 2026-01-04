  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة بهذا الموعد

2026-01-04 01:06:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية عماد أمين، إن المملكة ستتأثر بمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت.
وأوضح أمين،صباح الأحد، أن التحليلات الأولية للخرائط الجوية تشير إلى أن تأثير المنخفض سيبدأ على المملكة اعتبارا من مساء يوم الجمعة، ما ينعكس على الأجواء بانخفاض ملموس في درجات الحرارة.
وبين أن الطقس اليوم الأحد، يكون مشمسا وباردا في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


