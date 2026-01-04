منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة بهذا الموعد

403
منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة بهذا الموعد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية عماد أمين، إن المملكة ستتأثر بمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت.
وأوضح أمين،صباح الأحد، أن التحليلات الأولية للخرائط الجوية تشير إلى أن تأثير المنخفض سيبدأ على المملكة اعتبارا من مساء يوم الجمعة، ما ينعكس على الأجواء بانخفاض ملموس في درجات الحرارة.
وبين أن الطقس اليوم الأحد، يكون مشمسا وباردا في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
