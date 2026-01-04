403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الاقتصاد الرقمي تكشف تفاصيل تحديث تطبيق سند اليوم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تكشف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأحد، تفاصيل التحديثات التي أجريت على تطبيق سند الحكومي المرتبط بتقدم الخدمات الرسمية، حيث جرى تفعيل نحو 2 مليون هوية رقمية تشمل الأردنيين والمقيمين.
ويأتي كشف التفاصيل من قبل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، للحديث عن تحديث تطبيق سند.
وكان سميرات قال في ديسمبر 2025 إن العمل جارٍ على تحديث "تطبيق سند" للخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الوصول إلى التطبيق سيصبح أسهل، وأن تطويره يتم عبر فريق أردني.
وأوضح سميرات في حينه إن العمل جارٍ بجد على تحديث التطبيق، وقد جرى رفع نسخة محدثة على سبيل التجربة، بهدف تسريع الخدمات.
ومع نهاية العام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل قرابة مليوني هوية رقمية عبر تطبيق سند الحكومي.
ويأتي كشف التفاصيل من قبل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، للحديث عن تحديث تطبيق سند.
وكان سميرات قال في ديسمبر 2025 إن العمل جارٍ على تحديث "تطبيق سند" للخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الوصول إلى التطبيق سيصبح أسهل، وأن تطويره يتم عبر فريق أردني.
وأوضح سميرات في حينه إن العمل جارٍ بجد على تحديث التطبيق، وقد جرى رفع نسخة محدثة على سبيل التجربة، بهدف تسريع الخدمات.
ومع نهاية العام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل قرابة مليوني هوية رقمية عبر تطبيق سند الحكومي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment