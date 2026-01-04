  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاقتصاد الرقمي تكشف تفاصيل تحديث تطبيق سند اليوم

الاقتصاد الرقمي تكشف تفاصيل تحديث تطبيق سند اليوم

2026-01-04 01:06:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تكشف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأحد، تفاصيل التحديثات التي أجريت على تطبيق سند الحكومي المرتبط بتقدم الخدمات الرسمية، حيث جرى تفعيل نحو 2 مليون هوية رقمية تشمل الأردنيين والمقيمين.
ويأتي كشف التفاصيل من قبل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، للحديث عن تحديث تطبيق سند.
وكان سميرات قال في ديسمبر 2025 إن العمل جارٍ على تحديث "تطبيق سند" للخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الوصول إلى التطبيق سيصبح أسهل، وأن تطويره يتم عبر فريق أردني.
وأوضح سميرات في حينه إن العمل جارٍ بجد على تحديث التطبيق، وقد جرى رفع نسخة محدثة على سبيل التجربة، بهدف تسريع الخدمات.
ومع نهاية العام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل قرابة مليوني هوية رقمية عبر تطبيق سند الحكومي.

MENAFN04012026000208011052ID1110552117

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث