وفاة و3 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العدسية ناعور

2026-01-04 01:06:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي شخص وأصيب 3 آخرون أحدهم بإصابة بالغة فجر اليوم الأحد إثر حادث تصادم مركبة بصهريج محمّل بمادة الإسمنت على طريق العدسية ناعور باتجاه البحر الميت.
وقال النقيب زياد الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنه تم نقل الوفاة والإصابات إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
وبين أنه تمت إزالة الأثر المروري ومخلفات الحادث وإجراء اللازم.

