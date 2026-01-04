وفاة و3 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العدسية ناعور

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وفاة و3 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العدسية ناعور
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي شخص وأصيب 3 آخرون أحدهم بإصابة بالغة فجر اليوم الأحد إثر حادث تصادم مركبة بصهريج محمّل بمادة الإسمنت على طريق العدسية ناعور باتجاه البحر الميت.
وقال النقيب زياد الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنه تم نقل الوفاة والإصابات إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
وبين أنه تمت إزالة الأثر المروري ومخلفات الحادث وإجراء اللازم.
وقال النقيب زياد الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنه تم نقل الوفاة والإصابات إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
وبين أنه تمت إزالة الأثر المروري ومخلفات الحادث وإجراء اللازم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment