ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم/ ساعة على طريق الأزرق

ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم/ ساعة على طريق الأزرق
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 204 كم/ ساعة في مخالفة للسرعة المقررة على طريق الأزرق الزرقاء والمحددة بـ 100 كم/ ساعة.
وقالت الإدارات المرورية لإذاعة الامن العام، أن طرق المرتفعات الجنوبية شهدت صباح اليوم الأحد تشكلًا للصقيع.
