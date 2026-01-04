  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم/ ساعة على طريق الأزرق

2026-01-04 01:06:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 204 كم/ ساعة في مخالفة للسرعة المقررة على طريق الأزرق الزرقاء والمحددة بـ 100 كم/ ساعة.
وقالت الإدارات المرورية لإذاعة الامن العام، أن طرق المرتفعات الجنوبية شهدت صباح اليوم الأحد تشكلًا للصقيع.

