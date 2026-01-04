بن غفير اعلن عن دعمه للشرطة الاسرائيلية بعد قتلها لشاب عربي من قرية ترابين الصانع بالنقب

MENAFN - Palestine News Network ) النقب /PNN/ قتل مواطن من قرية ترابين الصانع برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية، خلال اقتحامها للقرية في منطقة النقب جنوبي البلاد ليل السبت - الأحد، فيما أفيد بأن الشرطة فرضت طوقا على القرية خشية وقوع مواجهات في أعقاب الجريمة.

واعلن ما يسمى بوزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير عن دعمه الكامل لعناصر الشرطة بعد قتلها مواطنا عربيا في قرية ترابين الصانع.

وتأتي هذه الجريمة مع تواصل حملة الشرطة وقيامها بتنفيذ اعتقالات ومداهمات وتحرير مخالفات وإصدار أوامر هدم لمبان بحق أهالي القرية منذ نحو أسبوعين، ناهيك عن عدة اقتحامات وجولات استفزازية نفذها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وادعت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، أن الضحية "أقدم على تعريض القوة العاملة للخطر أثناء نشاطها، فأطلقت النار عليه"، وذلك أثناء اقتحام عناصرها للقرية لتنفيذ اعتقالات لما وصفتهم بـ"المشتبهين في أحداث 'تدفيع الثمن' خلال الأيام الأخيرة".

وفي أعقاب ذلك، سارع بن غفير إلى إعلان "دعمه الكامل" لعناصر الشرطة، معتبرا أن "كل من يعرض عناصر الشرطة ومقاتلينا للخطر يجب تحييده، ومن الجيد أن ما حدث هو كذلك. انتهت الأيام التي كان يتعرض فيها عناصر الشرطة للأذى والخطر من دون رد".

وأضاف أن "الشرطة ستواصل العمل ضد الخارجين عن القانون والمجرمين، من أجل فرض السيادة في النقب وفي جميع أنحاء دولة إسرائيل".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تظاهر الآلاف من أهالي النقب والمجتمع العربي بقرية ترابين الصانع، تنديدا بحصار واقتحامات بن غفير وقوات الشرطة لها.

وتشهد قرية ترابين الصانع منذ نحو أسبوعين حصارا تفرضه الشرطة الإسرائيلية بدعوى "فرض السيادة والقانون"، في حين قام بن غفير باقتحامها ونفذ جولات استفزازية للأهالي فيها 3 مرات خلال الأسبوع المنقضي.

ويرى سكان القرية أن هذه الاقتحامات تهدف إلى تأجيج الأوضاع واستفزاز الأهالي، لخدمة أهداف سياسية وانتخابية لبن غفير.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية العشرات من المواطنين، وفرضت عشرات مخالفات السير، إضافة إلى إصدار إخطارات بأوامر هدم في القرية، ضمن عملية أطلقت عليها "نظام جديد".

وهددت الشرطة باستمرار عملياتها المكثفة والتعامل بـ"بيد من حديد" مع ما وصفته "أعمال العنف والإخلال بالنظام"، في وقت تزداد فيه التوترات في المنطقة وسط اتهامات للأجهزة الأمنية بممارسة العقاب الجماعي بحق السكان.

وتدعي الشرطة أن "مشتبهين" من ترابين الصانع قاموا بتنفيذ اعتداءات وإحراق وتخريب لعشرات المركبات في بلدات يهودية قريبة من المنطقة، ردا على اقتحام البلدة وتنفيذ اعتقالات فيها.

