قبل لقاء بيتيس.. ألونسو يصدم جماهير الريال بشأن إصابة مبابي

قبل لقاء بيتيس.. ألونسو يصدم جماهير الريال بشأن إصابة مبابي
خبرني - أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشابي ألونسو، اليوم السبت، أنه يسعى لتحقيق الانتصار على ريال بيتيس، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني، بهدف مواصلة المنافسة بقوة على لقب "الليغا".
قال ألونسو في المؤتمر الصحافي للمباراة: "بعد أسبوع من الراحة أتوقع للعودة إلى المنافسة، وخوض النصف الثاني من الموسم بحماس وشغف ورؤية جديدة، نريد أن نلعب مباراة جيدة ونفوز بها".
وأضاف: "دين هاوسن شعر ببعض الانزعاج، وأردنا توخي الحذر قليلاً، سنقرر غداً ما إذا كان سيُشارك أم لا، ونقيم حالة إصابة مبابي ونتخذ القرارات بعد كل مباراة، سنرى كيف يتطور وضعه؟، سنبذل قصارى جهدنا لعودته في أسرع وقت ممكن، سنحاول تحديد الموعد، فالأمر يعتمد بشكل كبير على شعوره، متى ستكون عودته في أقرب وقت ممكن، لكن لا أعرف هل بحلول كأس السوبر؟، سنفتقد غداً لكيليان بالتأكيد، لكن علينا أن نثق ثقةً كبيرة باللاعبين الذين سيبدأون اللقاء".
وأشار ألونسو: "يستطيع رودريغو اللعب في أي من مراكز الهجوم الثلاثة، أنهى الجزء الأول من الموسم بمستوى ممتاز، وقدم مباريات رائعة في نهاية العام، وكنا نشعر بارتياح كبير تجاهه نحن بحاجة إليه، تماماً مثل أي لاعب آخر في الفريق، لدينا خيارات متعددة لتعويض كيليان، ورودريغو أحدها".
وزاد: "من مسؤوليتنا دائماً البحث عن لاعبين جدد، مع أننا راضون عن تشكيل الفريق الحالية، ومهمتي هي استخراج أفضل ما لديهم، ما زلنا في طور التطور، نمر بأوقات جيدة وأخرى سيئة، ونركز دائماً على التحسين دون تحديد أسماء معينة".
وتابع ألونسو: "في هذه المرحلة من مسيرته يحتاج إندريك إلى وقت لعب كافٍ، وأتفهم سبب اتخاذه لهذا القرار، وسبب استثمار النادي في تطويره واكتسابه الخبرة في دوري قوي كالدوري الفرنسي، يُحسِن ريال مدريد التعامل مع اللاعبين الذين يغادرون الفريق للتطور ثم يعودون".
واختتم: "أرى حال فينيسيوس بخير، سعيداً، كانت الاستراحة مفيدة لنا جميعاً لاستعادة نشاطنا، غداً علينا أن نبذل جهدنا، وأن ننشر تلك الرغبة وذلك الإيقاع الذي نحتاجه، إذا كان هذا الجهد متبادلًا فسنستمتع به".
