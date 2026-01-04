قبل لقاء بيتيس.. ألونسو يصدم جماهير الريال بشأن إصابة مبابي

خبرني - أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشابي ألونسو، اليوم السبت، أنه يسعى لتحقيق الانتصار على ريال بيتيس، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني، بهدف مواصلة المنافسة بقوة على لقب "الليغا".

قال ألونسو في المؤتمر الصحافي للمباراة: "بعد أسبوع من الراحة أتوقع للعودة إلى المنافسة، وخوض النصف الثاني من الموسم بحماس وشغف ورؤية جديدة، نريد أن نلعب مباراة جيدة ونفوز بها".

وأضاف: "دين هاوسن شعر ببعض الانزعاج، وأردنا توخي الحذر قليلاً، سنقرر غداً ما إذا كان سيُشارك أم لا، ونقيم حالة إصابة مبابي ونتخذ القرارات بعد كل مباراة، سنرى كيف يتطور وضعه؟، سنبذل قصارى جهدنا لعودته في أسرع وقت ممكن، سنحاول تحديد الموعد، فالأمر يعتمد بشكل كبير على شعوره، متى ستكون عودته في أقرب وقت ممكن، لكن لا أعرف هل بحلول كأس ​​السوبر؟، سنفتقد غداً لكيليان بالتأكيد، لكن علينا أن نثق ثقةً كبيرة باللاعبين الذين سيبدأون اللقاء".

وأشار ألونسو: "يستطيع رودريغو اللعب في أي من مراكز الهجوم الثلاثة، أنهى الجزء الأول من الموسم بمستوى ممتاز، وقدم مباريات رائعة في نهاية العام، وكنا نشعر بارتياح كبير تجاهه نحن بحاجة إليه، تماماً مثل أي لاعب آخر في الفريق، لدينا خيارات متعددة لتعويض كيليان، ورودريغو أحدها".

وزاد: "من مسؤوليتنا دائماً البحث عن لاعبين جدد، مع أننا راضون عن تشكيل الفريق الحالية، ومهمتي هي استخراج أفضل ما لديهم، ما زلنا في طور التطور، نمر بأوقات جيدة وأخرى سيئة، ونركز دائماً على التحسين دون تحديد أسماء معينة".

وتابع ألونسو: "في هذه المرحلة من مسيرته يحتاج إندريك إلى وقت لعب كافٍ، وأتفهم سبب اتخاذه لهذا القرار، وسبب استثمار النادي في تطويره واكتسابه الخبرة في دوري قوي كالدوري الفرنسي، يُحسِن ريال مدريد التعامل مع اللاعبين الذين يغادرون الفريق للتطور ثم يعودون".

واختتم: "أرى حال فينيسيوس بخير، سعيداً، كانت الاستراحة مفيدة لنا جميعاً لاستعادة نشاطنا، غداً علينا أن نبذل جهدنا، وأن ننشر تلك الرغبة وذلك الإيقاع الذي نحتاجه، إذا كان هذا الجهد متبادلًا فسنستمتع به".