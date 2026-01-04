عمر مرموش يشعل ميركاتو الشتاء بين الأندية الإنجليزية

خبرني - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب عمر مرموش أصبح محط صراع العديد من الأندية في سوق الانتقالات الشتوية.

ذكر حساب Football Transfer News على إكس نقلاً عن صحيفة TeamTalk أن أستون فيلا انضم إلى سباق الراغبين في ضم لاعب مانشستر سيتي، بعدما أبدى رغبة واضحة في التعاقد مع اللاعب خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، في إطار سعي النادي لتعزيز خطه الأمامي ومواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

وأوضح: "إدارة أستون فيلا ترى أن إضافة عنصر هجومي جديد يمنح المدرب خيارات أوسع في الثلث الأخير من الملعب، خاصة مع ضغط المباريات وتعدد المنافسات، وهو ما يجعل التعاقد مع لاعب يمتلك السرعة والقدرة على التحرك بين الخطوط أولوية واضحة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لا يقتصر الاهتمام بكسب خدمات عمر مرموش على أستون فيلا فقط، إذ تم تداول اسمي توتنهام ونيوكاسل ضمن الأندية التي تراقب وضع اللاعب وتتابع تطوراته عن قرب، ما قد يشعل المنافسة في حال تحرك أكثر من نادٍ بشكل رسمي لضمّه".

وتشير المعطيات إلى أن مرموش بات محط أنظار عدة أندية في الدوري الإنجليزي، في ظل ما يقدمه من مستويات لافتة وقدرته على شغل أكثر من مركز هجومي، وهو ما يمنحه قيمة إضافية في سوق الانتقالات ويجعل ملفه مفتوحاً على عدة سيناريوهات في يناير (كانون الثاني) الحاري.