عمر مرموش يشعل ميركاتو الشتاء بين الأندية الإنجليزية

عمر مرموش يشعل ميركاتو الشتاء بين الأندية الإنجليزية
خبرني - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب عمر مرموش أصبح محط صراع العديد من الأندية في سوق الانتقالات الشتوية.
ذكر حساب Football Transfer News على إكس نقلاً عن صحيفة TeamTalk أن أستون فيلا انضم إلى سباق الراغبين في ضم لاعب مانشستر سيتي، بعدما أبدى رغبة واضحة في التعاقد مع اللاعب خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، في إطار سعي النادي لتعزيز خطه الأمامي ومواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.
وأوضح: "إدارة أستون فيلا ترى أن إضافة عنصر هجومي جديد يمنح المدرب خيارات أوسع في الثلث الأخير من الملعب، خاصة مع ضغط المباريات وتعدد المنافسات، وهو ما يجعل التعاقد مع لاعب يمتلك السرعة والقدرة على التحرك بين الخطوط أولوية واضحة خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "لا يقتصر الاهتمام بكسب خدمات عمر مرموش على أستون فيلا فقط، إذ تم تداول اسمي توتنهام ونيوكاسل ضمن الأندية التي تراقب وضع اللاعب وتتابع تطوراته عن قرب، ما قد يشعل المنافسة في حال تحرك أكثر من نادٍ بشكل رسمي لضمّه".
وتشير المعطيات إلى أن مرموش بات محط أنظار عدة أندية في الدوري الإنجليزي، في ظل ما يقدمه من مستويات لافتة وقدرته على شغل أكثر من مركز هجومي، وهو ما يمنحه قيمة إضافية في سوق الانتقالات ويجعل ملفه مفتوحاً على عدة سيناريوهات في يناير (كانون الثاني) الحاري.
