حمزة عبدالكريم لن يلعب مع برشلونة

خبرني - كشفت وسائل إعلام مصرية عن مفاجأة مدوية بشأن احتراف اللاعب حمزة عبدالكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ذكر الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورت أن مهاجم النادي الأهلي، سيخوض تجربة احترافية جديدة في إسبانيا، عبر الانتقال على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية التابعة لنادي برشلونة، في خطوة تعد محطة مهمة في مسيرة اللاعب الشاب.

وأوضح زاهر: "حمزة عبدالكريم سينضم إلى النادي الإسباني تحت بند الاختبار، إذ أن الأهلي سيحصل على مقابل مالي يصل إلى مليون ونصف يورو نظير الإعارة، إلى جانب امتيازات إضافية قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو مليونين ونصف المليون يورو، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".

وشدد على أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة حمزة عبد الكريم، مطالبًا اللاعب بالتركيز والعمل الجاد من أجل إثبات قدراته الفنية، واغتنام الفرصة للتألق ولفت الأنظار، بهدف فتح الباب أمام إمكانية التواجد مستقبلًا ضمن الفريق الأول لنادي برشلونة.

ومن المقرر أن يسافر حمزة عبد الكريم إلى إسبانيا في منتصف الأسبوع الجاري، بعد حصوله على الضوء الأخضر من إدارة الأهلي، حيث يقوم حاليًا بإنهاء إجراءات السفر تمهيدًا لبدء رحلة الاحتراف والانضمام إلى صفوف النادي الإسباني.

وجاءت موافقة الأهلي على العرض بعد جلسة حاسمة شهدت تطورًا في المفاوضات، إذ قام النادي الإسباني برفع عرضه المالي، وهو ما لاقى قبولًا من إدارة الأهلي، إلى جانب رغبة اللاعب القوية في خوض التجربة وتحقيق حلمه بالاحتراف في أحد أكبر أندية العالم، الأمر الذي لعب دورًا مؤثرًا في إتمام الاتفاق.