حمزة عبدالكريم لن يلعب مع برشلونة
خبرني - كشفت وسائل إعلام مصرية عن مفاجأة مدوية بشأن احتراف اللاعب حمزة عبدالكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ذكر الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورت أن مهاجم النادي الأهلي، سيخوض تجربة احترافية جديدة في إسبانيا، عبر الانتقال على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية التابعة لنادي برشلونة، في خطوة تعد محطة مهمة في مسيرة اللاعب الشاب.
وأوضح زاهر: "حمزة عبدالكريم سينضم إلى النادي الإسباني تحت بند الاختبار، إذ أن الأهلي سيحصل على مقابل مالي يصل إلى مليون ونصف يورو نظير الإعارة، إلى جانب امتيازات إضافية قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو مليونين ونصف المليون يورو، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".
وشدد على أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة حمزة عبد الكريم، مطالبًا اللاعب بالتركيز والعمل الجاد من أجل إثبات قدراته الفنية، واغتنام الفرصة للتألق ولفت الأنظار، بهدف فتح الباب أمام إمكانية التواجد مستقبلًا ضمن الفريق الأول لنادي برشلونة.
ومن المقرر أن يسافر حمزة عبد الكريم إلى إسبانيا في منتصف الأسبوع الجاري، بعد حصوله على الضوء الأخضر من إدارة الأهلي، حيث يقوم حاليًا بإنهاء إجراءات السفر تمهيدًا لبدء رحلة الاحتراف والانضمام إلى صفوف النادي الإسباني.
وجاءت موافقة الأهلي على العرض بعد جلسة حاسمة شهدت تطورًا في المفاوضات، إذ قام النادي الإسباني برفع عرضه المالي، وهو ما لاقى قبولًا من إدارة الأهلي، إلى جانب رغبة اللاعب القوية في خوض التجربة وتحقيق حلمه بالاحتراف في أحد أكبر أندية العالم، الأمر الذي لعب دورًا مؤثرًا في إتمام الاتفاق.
