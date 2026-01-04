راموس يغلق باب باريس.. و400 مليون يورو تقربه من إشبيلية

راموس يغلق باب باريس.. و400 مليون يورو تقربه من إشبيلية
خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن اسم سيرجيو راموس عاد ليتصدر المشهد الكروي من زاويتين مختلفتين، بين سوق الانتقالات ومجال الاستثمار الرياضي، في تطورات تعكس التحول الكبير في مسيرة المدافع الإسباني داخل عالم كرة القدم.
ذكر حساب Actu Foot على إكس أن نادي باريس إف سي حاول في وقت سابق إقناع سيرجيو راموس بالانضمام إلى صفوفه، في خطوة هدفت إلى استقطاب اسم كبير يمنح المشروع الرياضي للنادي قيمة فنية وتسويقية، إلا أن المدافع الإسباني لم يُبدِ اهتمامًا بخوض هذه التجربة، ليتم استبعاد الخيار بشكل نهائي.
في المقابل، أوضح حساب Madrid Zone على إكس أنه جاء الحدث الأبرز بعيدًا عن المستطيل الأخضر، بعدما تأكد أن سيرجيو راموس يقود عرضًا ضخمًا تصل قيمته إلى 400 مليون يورو من أجل الاستحواذ على نادي إشبيلية، النادي الذي شهد بداياته وصناعة اسمه قبل انطلاقه نحو النجومية العالمية.
وأضاف: "يحظى هذا المشروع بدعم مجموعة من المستثمرين الأجانب، من بينهم صندوق استثماري أمريكي، ما يعكس جدية الخطوة ورغبة راموس في دخول عالم الإدارة والملكية الرياضية، والعودة إلى إشبيلية هذه المرة من موقع مختلف تمامًا".
وأكمل: "تؤكد هذه التحركات أن سيرجيو راموس يرسم ملامح مرحلة جديدة في مسيرته، لا تقتصر على الملاعب فقط، بل تمتد إلى التأثير في مستقبل الأندية، مستندًا إلى خبرته الطويلة ورغبته في ترك بصمة تتجاوز حدود اللعب".
