راموس يغلق باب باريس.. و400 مليون يورو تقربه من إشبيلية

خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن اسم سيرجيو راموس عاد ليتصدر المشهد الكروي من زاويتين مختلفتين، بين سوق الانتقالات ومجال الاستثمار الرياضي، في تطورات تعكس التحول الكبير في مسيرة المدافع الإسباني داخل عالم كرة القدم.

ذكر حساب Actu Foot على إكس أن نادي باريس إف سي حاول في وقت سابق إقناع سيرجيو راموس بالانضمام إلى صفوفه، في خطوة هدفت إلى استقطاب اسم كبير يمنح المشروع الرياضي للنادي قيمة فنية وتسويقية، إلا أن المدافع الإسباني لم يُبدِ اهتمامًا بخوض هذه التجربة، ليتم استبعاد الخيار بشكل نهائي.

في المقابل، أوضح حساب Madrid Zone على إكس أنه جاء الحدث الأبرز بعيدًا عن المستطيل الأخضر، بعدما تأكد أن سيرجيو راموس يقود عرضًا ضخمًا تصل قيمته إلى 400 مليون يورو من أجل الاستحواذ على نادي إشبيلية، النادي الذي شهد بداياته وصناعة اسمه قبل انطلاقه نحو النجومية العالمية.

وأضاف: "يحظى هذا المشروع بدعم مجموعة من المستثمرين الأجانب، من بينهم صندوق استثماري أمريكي، ما يعكس جدية الخطوة ورغبة راموس في دخول عالم الإدارة والملكية الرياضية، والعودة إلى إشبيلية هذه المرة من موقع مختلف تمامًا".

وأكمل: "تؤكد هذه التحركات أن سيرجيو راموس يرسم ملامح مرحلة جديدة في مسيرته، لا تقتصر على الملاعب فقط، بل تمتد إلى التأثير في مستقبل الأندية، مستندًا إلى خبرته الطويلة ورغبته في ترك بصمة تتجاوز حدود اللعب".