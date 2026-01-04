تشافي يمنح الضوء الأخضر لقيادة يونايتد

تشافي يمنح الضوء الأخضر لقيادة يونايتد
خبرني - كشفت تقارير إعلامية أن تشافي هيرنانديز يضع الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن أولوياته التدريبية، بعد فترة من المتابعة الدقيقة لتفاصيل المنافسة وأسلوب اللعب في "البريميير ليغ"، في خطوة تعكس رغبته في خوض تجربة جديدة خارج إسبانيا.
أكد الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو أن تشافي سيكون منفتحاً على تولي تدريب مانشستر يونايتد بشكل فوري في حال عُرض عليه المنصب، حتى في حال غياب الفريق عن المشاركات الأوروبية، وهو ما يعكس قناعته بقدرة المشروع الرياضي للنادي على استعادة مكانته محلياً وقارياً.
وأوضح: "يُنظر إلى تشافي باعتباره مدرباً يؤمن ببناء الفرق على المدى المتوسط، مع تركيز واضح على الهوية التكتيكية والاستحواذ المنظم وتطوير اللاعبين الشباب، وهي عناصر قد تتقاطع مع ما يسعى إليه مانشستر يونايتد في مرحلة إعادة الهيكلة التي يمر بها".
وتابع: "يبقى الملف مرتبطاً بقرارات الإدارة داخل النادي الإنجليزي، وسط تقييم شامل للوضع الفني ورؤية المستقبل، في وقت يواصل فيه تشافي دراسة الخيارات المتاحة بانتظار الخطوة المناسبة التي تعيده إلى مقاعد التدريب عبر بوابة كبرى الأندية في كرة القدم الأوروبية".
