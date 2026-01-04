تشافي يمنح الضوء الأخضر لقيادة يونايتد

خبرني - كشفت تقارير إعلامية أن تشافي هيرنانديز يضع الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن أولوياته التدريبية، بعد فترة من المتابعة الدقيقة لتفاصيل المنافسة وأسلوب اللعب في "البريميير ليغ"، في خطوة تعكس رغبته في خوض تجربة جديدة خارج إسبانيا.

أكد الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو أن تشافي سيكون منفتحاً على تولي تدريب مانشستر يونايتد بشكل فوري في حال عُرض عليه المنصب، حتى في حال غياب الفريق عن المشاركات الأوروبية، وهو ما يعكس قناعته بقدرة المشروع الرياضي للنادي على استعادة مكانته محلياً وقارياً.

وأوضح: "يُنظر إلى تشافي باعتباره مدرباً يؤمن ببناء الفرق على المدى المتوسط، مع تركيز واضح على الهوية التكتيكية والاستحواذ المنظم وتطوير اللاعبين الشباب، وهي عناصر قد تتقاطع مع ما يسعى إليه مانشستر يونايتد في مرحلة إعادة الهيكلة التي يمر بها".

وتابع: "يبقى الملف مرتبطاً بقرارات الإدارة داخل النادي الإنجليزي، وسط تقييم شامل للوضع الفني ورؤية المستقبل، في وقت يواصل فيه تشافي دراسة الخيارات المتاحة بانتظار الخطوة المناسبة التي تعيده إلى مقاعد التدريب عبر بوابة كبرى الأندية في كرة القدم الأوروبية".