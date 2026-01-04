هل تنقض الصين على تايوان بعد عملية مادورو؟

خبرني - حذرت صحيفة "غارديان" من أن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، قد تشكل سابقة خطيرة على مستوى النظام الدولي، في حال لم تواجه واشنطن أي تبعات قانونية أو سياسية.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون الدولي أن غياب المحاسبة قد يشجع دولاً أخرى على تنفيذ عمليات عسكرية أحادية تنتهك القانون الدولي، معتبرين أن التداعيات المحتملة تتجاوز فنزويلا إلى مناطق توتر كبرى حول العالم.

وقال جيفري روبرتسون، القاضي السابق في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة، إن "النتيجة الأكثر وضوحاً هي أن الصين قد تستغل هذه السابقة لغزو تايوان"، مضيفاً أن التوقيت يبدو مناسباً من وجهة نظر بكين، في ظل ما وصفه بـ"سابقة غزو ترمب لفنزويلا، وتسامحه مع الغزو الروسي لأوكرانيا".

واعتبر روبرتسون أن ما جرى في فنزويلا يندرج تحت "جريمة العدوان"، وهي الجريمة ذاتها التي ارتكبها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

من جانبها، رأت أستاذة القانون الدولي، إلفيرا دومينغيز ريدوندو، أن العملية الأمريكية ستؤدي إلى مزيد من إضعاف مجلس الأمن الدولي، قائلة إن "مجلس الأمن كان آلية لمنع الحرب العالمية الثالثة، لكنه جرى تفكيكه فعلياً".

وأشارت إلى أن هذا التآكل لم يكن بفعل الولايات المتحدة وحدها، بل أيضاً بسبب تدخلات سابقة لدول غربية، دون تفويض أممي.

وأضاف التقرير أن امتلاك واشنطن حق النقض "الفيتو" يجعل فرض أي عقوبات أممية ضدها أمراً شبه مستحيل، ما يعزز الانطباع بأن النظام الدولي القائم على القواعد بات عاجزاً عن ردع القوى الكبرى، ويفتح الباب أمام عالم أقل استقراراً وأكثر قابلية للصراعات.