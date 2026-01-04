  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
هل تنقض الصين على تايوان بعد عملية مادورو؟

هل تنقض الصين على تايوان بعد عملية مادورو؟

2026-01-04 01:05:38
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - حذرت صحيفة "غارديان" من أن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، قد تشكل سابقة خطيرة على مستوى النظام الدولي، في حال لم تواجه واشنطن أي تبعات قانونية أو سياسية.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون الدولي أن غياب المحاسبة قد يشجع دولاً أخرى على تنفيذ عمليات عسكرية أحادية تنتهك القانون الدولي، معتبرين أن التداعيات المحتملة تتجاوز فنزويلا إلى مناطق توتر كبرى حول العالم.
وقال جيفري روبرتسون، القاضي السابق في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة، إن "النتيجة الأكثر وضوحاً هي أن الصين قد تستغل هذه السابقة لغزو تايوان"، مضيفاً أن التوقيت يبدو مناسباً من وجهة نظر بكين، في ظل ما وصفه بـ"سابقة غزو ترمب لفنزويلا، وتسامحه مع الغزو الروسي لأوكرانيا".

واعتبر روبرتسون أن ما جرى في فنزويلا يندرج تحت "جريمة العدوان"، وهي الجريمة ذاتها التي ارتكبها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
من جانبها، رأت أستاذة القانون الدولي، إلفيرا دومينغيز ريدوندو، أن العملية الأمريكية ستؤدي إلى مزيد من إضعاف مجلس الأمن الدولي، قائلة إن "مجلس الأمن كان آلية لمنع الحرب العالمية الثالثة، لكنه جرى تفكيكه فعلياً".
وأشارت إلى أن هذا التآكل لم يكن بفعل الولايات المتحدة وحدها، بل أيضاً بسبب تدخلات سابقة لدول غربية، دون تفويض أممي.
وأضاف التقرير أن امتلاك واشنطن حق النقض "الفيتو" يجعل فرض أي عقوبات أممية ضدها أمراً شبه مستحيل، ما يعزز الانطباع بأن النظام الدولي القائم على القواعد بات عاجزاً عن ردع القوى الكبرى، ويفتح الباب أمام عالم أقل استقراراً وأكثر قابلية للصراعات.

MENAFN04012026000151011027ID1110552101

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث