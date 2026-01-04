تأهل النشامى لنهائيات كأس العالم يعزز مكانة الأردن كوجهة عالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا) - حاكم الخضير - قال خبراء وعاملون في القطاع السياحي، إن تأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى" إلى نهائيات كأس العالم يشكل محطة وطنية تتجاوز حدود الإنجاز الرياضي، حيث يفتح هذا التأهل أمام المملكة فرصة كبيرة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية، مستندة إلى ما يوفره هذا الحدث الرياضي من اهتمام إعلامي غير مسبوق وتفاعل جماهيري واسع النطاق عبر مختلف القارات.وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الإنجاز الرياضي يأتي متسقاً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديداً ضمن "محرك الأردن وجهة عالمية" الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مقصد رئيس للسياح الدوليين، موضحين ان الإنجاز يشكل رافعة استراتيجية تمكن الأردن من استثمار الزخم العالمي للبطولة في تسليط الضوء على تنوعه الثقافي والطبيعي، وأمنه واستقراره، وكرم ضيافته، ما يرسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية جاذبة ومتنوعة تتوافق مع التطلعات الاقتصادية والاستثمارية.وقالت الأستاذ المشارك في التسويق السياحي بقسم الإدارة السياحية في الجامعة الأردنية، الدكتورة نور العقيلي، إن إقامة مباريات البطولة في كل من أميركا والمكسيك وكندا، تجعل هذه النسخة من كأس العالم الأوسع نطاقا من حيث الانتشار الجغرافي والتأثير الإعلامي العالمي، وتمثل فرصة استثنائية للأردن للوصول إلى شرائح جماهيرية متنوعة من مختلف الثقافات والأسواق السياحية.وبينت أن الحملات الإعلامية والترويج الرقمي تلعب دوراً محورياً في تعظيم أثر مشاركة منتخب "النشامى"، لا سيما من خلال التكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة ضرورة إطلاق حملات رقمية ذكية خلال المونديال تربط إنجازات المنتخب بالمعالم السياحية الأردنية، الى جانب توظيف محتوى بصري وسردي موحد ورسائل قصيرة ومؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز حضور الأردن كوجهة سياحية عصرية.وأوضحت العقيلي أنه يمكن تعزيز هذا الأثر الإعلامي والترويجي للمملكة، عبر أدوات رقمية تفاعلية، مثل اللوحات الإعلانية المزودة برموز QR داخل الملاعب ومحطات النقل، إلى جانب تحسين الظهور الرقمي باستخدام الكلمات المفتاحية وتشجيع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، لتحويل كأس العالم 2026 إلى منصة فعّالة للترويج السياحي للأردن على نطاق عالمي.وأكدت العقيلي أن الشخصيات العامة والمؤثرين والمواطنين يلعبون دوراً محورياً في تعظيم الزخم الذي يحققه تأهل "النشامى"، وتحويل هذا الإنجاز الرياضي إلى فرصة للترويج للأردن كوجهة سياحية عالمية، من خلال محتوى رقمي يربط الحماس الرياضي بتنوع المقومات السياحية في المملكة، بما يشمل السياحة العلاجية والمغامرات والدينية، إلى جانب إبراز قيم الضيافة الأردنية.من جهته، قال المستثمر بالقطاع السياحي وعضو لجنة السياحة في غرفة تجارة الأردن أسامة أبو طالب، إن مشاركة المنتخب الوطني الأردني "النشامى" في نهائيات كأس العالم تمثل إنجازاً تاريخياً يتجاوز البعد الرياضي، لتشكل رافعة استراتيجية لإعادة تقديم الأردن على الخارطة العالمية كوجهة سياحية وثقافية.وأوضح أن إدارة الزخم الإعلامي للمونديال تتطلب الانتقال من مجرد الاحتفاء بالإنجاز إلى التخطيط الذكي لاستثماره، عبر حملات إعلامية ورقمية متزامنة مع المباريات، تربط لحظات الإنجاز الرياضي بالمعالم السياحية الأردنية، وتحقق حضورا مستداماً للأردن على الفضاء الرقمي.وقال أبو طالب، إن تحويل الاهتمام العالمي إلى زيارات فعلية يستدعي تصميم برامج سياحية مرنة مرتبطة بالمونديال، وإطلاق باقات سفر خاصة بالتعاون مع شركات الطيران، إلى جانب تنظيم فعاليات ومناطق مشجعين تعكس الثقافة والضيافة الأردنية، وتقدم تجربة سياحية قائمة على القصة والهوية الوطنية.من جانبه، قال الخبير في التطوير السياحي ونمو الوجهات السياحية أمجد صوالحة، إن مشاركة الأردن في كأس العالم تمثل فرصة لتعزيز موقعه السياحي عالمياً، من خلال وضوح السرد، والتنفيذ المنضبط، والاستهداف الذكي، والتركيز على الأسواق السياحية ذات الأولوية، لضمان تحقيق قيمة سياحية مستدامة وترسيخ مكانته كوجهة مميزة.وأشار الى أن الاستفادة التسويقية تتطلب وضع إستراتيجية متماسكة وتنفيذها بشكل منضبط، بما يشمل إنشاء فريق إشراف لصياغة الرواية الوطنية، ومواءمة الجهود بين القطاعين العام والخاص، مع الاستعانة بشركة تسويق واتصال دولية لتفعيل الاستراتيجية عبر الإعلان الموجه، والعلاقات العامة، والإعلام الرقمي، مع التركيز على وضوح السرد والتموضع الفريد للأردن.وبين صوالحة أن تنفيذ الجهود يجب أن يكون على نحو مرحلي قبل وأثناء وبعد البطولة، يشمل الإعداد للرواية، وبناء الشراكات، وتعزيز السرد القصصي أثناء البطولة، ثم توسيع القصة بعد المونديال لتشمل الوجهات السياحية وتشجيع الجمهور العالمي على زيارة الأردن، مع التركيز على الأسواق التي تمتلك طلباً سياحياً ثابتاً أو عالياً.وقال عضو مجلس الإدارة في جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، إن المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني الأردني في نهائيات كأس العالم تفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع السياحي والفندقي لاستثمار الزخم العالمي في الترويج للأردن وتعزيز حضوره على خارطة السياحة الدولية.وأكد أن الفنادق الأردنية تلعب دوراً رئيسياً في تحويل أجواء المونديال إلى تجربة سياحية متكاملة تعكس هوية الأردن وكرم ضيافته، وتقديم عروض وحزم مبتكرة تسهم في رفع نسب الإشغال واستقطاب أسواق جديدة.وبين هلالات أن نجاح الحملة الوطنية يتطلب تنسيقاً مؤسسيًا بين الفنادق ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، واستحداث إدارة متخصصة وصندوق تمويل، مع الاستفادة من أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحليل التفاعل العالمي خلال البطولة، لضمان سرعة التنفيذ وتعظيم أثر الحدث الرياضي على السياحة والاقتصاد الوطني.