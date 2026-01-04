تأهل النشامى لنهائيات كأس العالم يعزز مكانة الأردن كوجهة عالمية

403
تأهل النشامى لنهائيات كأس العالم يعزز مكانة الأردن كوجهة عالمية
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 4 كانون الثاني (بترا) - حاكم الخضير - قال خبراء وعاملون في القطاع السياحي، إن تأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى" إلى نهائيات كأس العالم يشكل محطة وطنية تتجاوز حدود الإنجاز الرياضي، حيث يفتح هذا التأهل أمام المملكة فرصة كبيرة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية، مستندة إلى ما يوفره هذا الحدث الرياضي من اهتمام إعلامي غير مسبوق وتفاعل جماهيري واسع النطاق عبر مختلف القارات.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الإنجاز الرياضي يأتي متسقاً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديداً ضمن "محرك الأردن وجهة عالمية" الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مقصد رئيس للسياح الدوليين، موضحين ان الإنجاز يشكل رافعة استراتيجية تمكن الأردن من استثمار الزخم العالمي للبطولة في تسليط الضوء على تنوعه الثقافي والطبيعي، وأمنه واستقراره، وكرم ضيافته، ما يرسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية جاذبة ومتنوعة تتوافق مع التطلعات الاقتصادية والاستثمارية.
وقالت الأستاذ المشارك في التسويق السياحي بقسم الإدارة السياحية في الجامعة الأردنية، الدكتورة نور العقيلي، إن إقامة مباريات البطولة في كل من أميركا والمكسيك وكندا، تجعل هذه النسخة من كأس العالم الأوسع نطاقا من حيث الانتشار الجغرافي والتأثير الإعلامي العالمي، وتمثل فرصة استثنائية للأردن للوصول إلى شرائح جماهيرية متنوعة من مختلف الثقافات والأسواق السياحية.
وبينت أن الحملات الإعلامية والترويج الرقمي تلعب دوراً محورياً في تعظيم أثر مشاركة منتخب "النشامى"، لا سيما من خلال التكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة ضرورة إطلاق حملات رقمية ذكية خلال المونديال تربط إنجازات المنتخب بالمعالم السياحية الأردنية، الى جانب توظيف محتوى بصري وسردي موحد ورسائل قصيرة ومؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز حضور الأردن كوجهة سياحية عصرية.
وأوضحت العقيلي أنه يمكن تعزيز هذا الأثر الإعلامي والترويجي للمملكة، عبر أدوات رقمية تفاعلية، مثل اللوحات الإعلانية المزودة برموز QR داخل الملاعب ومحطات النقل، إلى جانب تحسين الظهور الرقمي باستخدام الكلمات المفتاحية وتشجيع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، لتحويل كأس العالم 2026 إلى منصة فعّالة للترويج السياحي للأردن على نطاق عالمي.
وأكدت العقيلي أن الشخصيات العامة والمؤثرين والمواطنين يلعبون دوراً محورياً في تعظيم الزخم الذي يحققه تأهل "النشامى"، وتحويل هذا الإنجاز الرياضي إلى فرصة للترويج للأردن كوجهة سياحية عالمية، من خلال محتوى رقمي يربط الحماس الرياضي بتنوع المقومات السياحية في المملكة، بما يشمل السياحة العلاجية والمغامرات والدينية، إلى جانب إبراز قيم الضيافة الأردنية.
من جهته، قال المستثمر بالقطاع السياحي وعضو لجنة السياحة في غرفة تجارة الأردن أسامة أبو طالب، إن مشاركة المنتخب الوطني الأردني "النشامى" في نهائيات كأس العالم تمثل إنجازاً تاريخياً يتجاوز البعد الرياضي، لتشكل رافعة استراتيجية لإعادة تقديم الأردن على الخارطة العالمية كوجهة سياحية وثقافية.
وأوضح أن إدارة الزخم الإعلامي للمونديال تتطلب الانتقال من مجرد الاحتفاء بالإنجاز إلى التخطيط الذكي لاستثماره، عبر حملات إعلامية ورقمية متزامنة مع المباريات، تربط لحظات الإنجاز الرياضي بالمعالم السياحية الأردنية، وتحقق حضورا مستداماً للأردن على الفضاء الرقمي.
وقال أبو طالب، إن تحويل الاهتمام العالمي إلى زيارات فعلية يستدعي تصميم برامج سياحية مرنة مرتبطة بالمونديال، وإطلاق باقات سفر خاصة بالتعاون مع شركات الطيران، إلى جانب تنظيم فعاليات ومناطق مشجعين تعكس الثقافة والضيافة الأردنية، وتقدم تجربة سياحية قائمة على القصة والهوية الوطنية.
من جانبه، قال الخبير في التطوير السياحي ونمو الوجهات السياحية أمجد صوالحة، إن مشاركة الأردن في كأس العالم تمثل فرصة لتعزيز موقعه السياحي عالمياً، من خلال وضوح السرد، والتنفيذ المنضبط، والاستهداف الذكي، والتركيز على الأسواق السياحية ذات الأولوية، لضمان تحقيق قيمة سياحية مستدامة وترسيخ مكانته كوجهة مميزة.
وأشار الى أن الاستفادة التسويقية تتطلب وضع إستراتيجية متماسكة وتنفيذها بشكل منضبط، بما يشمل إنشاء فريق إشراف لصياغة الرواية الوطنية، ومواءمة الجهود بين القطاعين العام والخاص، مع الاستعانة بشركة تسويق واتصال دولية لتفعيل الاستراتيجية عبر الإعلان الموجه، والعلاقات العامة، والإعلام الرقمي، مع التركيز على وضوح السرد والتموضع الفريد للأردن.
وبين صوالحة أن تنفيذ الجهود يجب أن يكون على نحو مرحلي قبل وأثناء وبعد البطولة، يشمل الإعداد للرواية، وبناء الشراكات، وتعزيز السرد القصصي أثناء البطولة، ثم توسيع القصة بعد المونديال لتشمل الوجهات السياحية وتشجيع الجمهور العالمي على زيارة الأردن، مع التركيز على الأسواق التي تمتلك طلباً سياحياً ثابتاً أو عالياً.
وقال عضو مجلس الإدارة في جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، إن المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني الأردني في نهائيات كأس العالم تفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع السياحي والفندقي لاستثمار الزخم العالمي في الترويج للأردن وتعزيز حضوره على خارطة السياحة الدولية.
وأكد أن الفنادق الأردنية تلعب دوراً رئيسياً في تحويل أجواء المونديال إلى تجربة سياحية متكاملة تعكس هوية الأردن وكرم ضيافته، وتقديم عروض وحزم مبتكرة تسهم في رفع نسب الإشغال واستقطاب أسواق جديدة.
وبين هلالات أن نجاح الحملة الوطنية يتطلب تنسيقاً مؤسسيًا بين الفنادق ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، واستحداث إدارة متخصصة وصندوق تمويل، مع الاستفادة من أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحليل التفاعل العالمي خلال البطولة، لضمان سرعة التنفيذ وتعظيم أثر الحدث الرياضي على السياحة والاقتصاد الوطني.
