وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي جميل عازر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا) - نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي جميل عازر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس السبت.واستذكر المومني الدور الإعلامي البارز للفقيد، وإسهاماته المؤثرة في المشهد الإعلامي العربي والدولي.وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.