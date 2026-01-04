  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأرصاد طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا والعظمى 17

الأرصاد طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا والعظمى 17

2026-01-04 01:05:08
(MENAFN- Al-Anbaa)

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 50 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.

أما ليلا سيكون الطقس باردا إلى شديد البرودة وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 17 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 9 درجات مئوية.

MENAFN04012026000130011022ID1110552098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث