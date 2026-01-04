الأرصاد طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا والعظمى 17

الأرصاد طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا والعظمى 17
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 50 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.
أما ليلا سيكون الطقس باردا إلى شديد البرودة وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية.
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 17 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 9 درجات مئوية.
