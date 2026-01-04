الأرصاد طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا والعظمى 17

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 50 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.

أما ليلا سيكون الطقس باردا إلى شديد البرودة وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 17 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 9 درجات مئوية.