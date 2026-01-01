فاتي يدخل البارسا في ورطة مع موناكو

MENAFN - Al-Bayan) يبدو أن مسيرة النجم الاسباني أنسو فاتي مع موناكو الفرنسي، ستنتهي مبكراً، بعد تراجع مستواه ولياقته البدنية. بحسب صحيفة ليكيب، فقد فشل أنسو في تلبية التوقعات الهائلة التي أعقبت انتقاله على سبيل الإعارة من برشلونة، وعانى الجناح الإسباني من إصابات في أوتار الركبة، وتراجع في مستواه، حيث سجل ستة أهداف في 14 مباراة.



سجل فاتي ستة أهداف تحت قيادة المدرب السابق آدي هوتر، ومنذ إقالة هوتر وتعيين سيباستيان بوكونيولي بدلاً منه، فشل اللاعب الإسباني في تسجيل أي هدف أو صناعة أي تمريرة حاسمة، وبناءً على ذلك، من غير المرجح أن يوقع موناكو مع فاتي بشكل دائم في نهاية الموسم.



وستدخل عودة فاتي المرتقبة إلى الكامب نو، إدارة برشلونة في ورطة حقيقية، خصوصاً أن إدارة البارسا، بقيادة خوان لابورتا، والمدير الرياضي البرتغالي ديكو، كانوا يضعون آمالاً كبيرة في تألق اللاعب فاتي مع موناكو، واستمراريته في صفوف نادي الإمارة، لكن عودته المرتقبة في الميركاتو الشتوي، ستزيد الأمور تعقيداً لدى إدارة البارسا، وذلك في ما يتعلق بمسألة سقف الرواتب، والعودة إلى قاعدة ((1:1))، والعمل بحرية كاملة في سوق الانتقالات الشتوية.