فاتي يدخل البارسا في ورطة مع موناكو
سجل فاتي ستة أهداف تحت قيادة المدرب السابق آدي هوتر، ومنذ إقالة هوتر وتعيين سيباستيان بوكونيولي بدلاً منه، فشل اللاعب الإسباني في تسجيل أي هدف أو صناعة أي تمريرة حاسمة، وبناءً على ذلك، من غير المرجح أن يوقع موناكو مع فاتي بشكل دائم في نهاية الموسم.
وستدخل عودة فاتي المرتقبة إلى الكامب نو، إدارة برشلونة في ورطة حقيقية، خصوصاً أن إدارة البارسا، بقيادة خوان لابورتا، والمدير الرياضي البرتغالي ديكو، كانوا يضعون آمالاً كبيرة في تألق اللاعب فاتي مع موناكو، واستمراريته في صفوف نادي الإمارة، لكن عودته المرتقبة في الميركاتو الشتوي، ستزيد الأمور تعقيداً لدى إدارة البارسا، وذلك في ما يتعلق بمسألة سقف الرواتب، والعودة إلى قاعدة ((1:1))، والعمل بحرية كاملة في سوق الانتقالات الشتوية.
