إعادة تأهيل مأذنة مسجد الشيشان في صويلح بجهود أبنائه مطلع 2026

خبرني - باشر أبناء منطقة صويلح، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إجراءات إعادة تأهيل مأذنة مسجد الشيشان، التي تُعد رمزا إسلاميا بارزا وأحد أهم المعالم التاريخية في المنطقة.

ومن المقرر إنزال المأذنة خلال أسبوعين، نظرا لثقلها الذي يبلغ نحو 25 طنا، وذلك تمهيدا لوضع قاعدة إنشائية جديدة وآمنة لها، تتناسب مع موقعها على مستوى الشارع الرئيسي، وبما يضمن سلامتها واستدامتها.

ويعد هذا التحديث الرابع في تاريخ المسجد الممتد لأكثر من 120 عاما إذ تعود بداياته إلى عام 1905 حين شُيّد كغرفة بسيطة من الطين والحجارة، قبل أن تُضاف إليه غرفة أخرى بعد سنوات قليلة. وفي عام 1936 أُعيد بناؤه ليأخذ شكله المعروف حاليًا، فيما يأتي هذا التعديل الجديد مطلع عام 2026 حفاظًا على قيمته الدينية والتاريخية والمعمارية.