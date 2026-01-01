  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إعادة تأهيل مأذنة مسجد الشيشان في صويلح بجهود أبنائه مطلع 2026

إعادة تأهيل مأذنة مسجد الشيشان في صويلح بجهود أبنائه مطلع 2026

2026-01-01 08:00:33
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - باشر أبناء منطقة صويلح، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إجراءات إعادة تأهيل مأذنة مسجد الشيشان، التي تُعد رمزا إسلاميا بارزا وأحد أهم المعالم التاريخية في المنطقة.

ومن المقرر إنزال المأذنة خلال أسبوعين، نظرا لثقلها الذي يبلغ نحو 25 طنا، وذلك تمهيدا لوضع قاعدة إنشائية جديدة وآمنة لها، تتناسب مع موقعها على مستوى الشارع الرئيسي، وبما يضمن سلامتها واستدامتها.

ويعد هذا التحديث الرابع في تاريخ المسجد الممتد لأكثر من 120 عاما إذ تعود بداياته إلى عام 1905 حين شُيّد كغرفة بسيطة من الطين والحجارة، قبل أن تُضاف إليه غرفة أخرى بعد سنوات قليلة. وفي عام 1936 أُعيد بناؤه ليأخذ شكله المعروف حاليًا، فيما يأتي هذا التعديل الجديد مطلع عام 2026 حفاظًا على قيمته الدينية والتاريخية والمعمارية.

MENAFN01012026000151011027ID1110545661

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث