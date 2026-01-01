محمية صرة الطبيعية في المفرق تتوشح بالغطاء الأخضر بعد سنين الجفاف

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق الأول من كانون الثاني (بترا)- هشام القاضي- أعادت الأمطار الغزيرة التي شهدتها معظم مناطق لواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق الوشاح الأخضر لمحمية صرة الطبيعية في أعقاب عدة سنوات من الجفاف.

وتشكل محمية صرة الطبيعية التي تبلغ مساحتها 4 آلاف دونم، عوضًا عن كونها محمية رعوية، متنفسًا طبيعيًا للأهالي في التجمعات السكانية القريبة منها نظرًا لما تحتويه من نباتات عطرية وعلاجية كالشيح والقيصوم والبابونج، إضافةً للنباتات الرعوية كالقطف الذي يعد غذاءً مفيدًا للثروة الحيوانية، حيث تمتاز بتنوع طبيعي يشمل سهولًا ووديانًا وهضابًا وجبالًا.

وقالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة إنعام المشاقبة، إن المحمية الطبيعية في صرة شهدت في السنوات السابقة زراعة أشتال رعوية "كالقطف" الذي يعتبر غذاءً رئيسًا للماشية، لافتةً إلى أنه تم خلال العام الماضي زراعة ألف دونم بالقطف، إلا أن تدني نسبة الهطول المطري لم يحقق النتائج المتوقعة من تلك الزراعة، لافتةً إلى أنه وجراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة والتي وصلت نسبتها إلى ثلث المعدل التراكمي والبالغ 200 مليمتر، شكلت حافزًا قويًا لإعادة زراعة المحمية، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة زراعة ألف دونم من المحمية بنبتة القطف.

وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه ونظرًا لنظام الحماية الذي يحيط بالمحمية لمنع الاعتداءات الجائرة عليها وبفضل الأمطار التي شهدتها المحمية خلال الموسم المطري الحالي، فقد تحولت المحمية إلى واحة خضراء جراء الغطاء النباتي الذي بات يغطي معظم أجزائها، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على نمو النباتات المختلفة من نوع العطري والعلاجية، ما يشكل متنفسًا للأهالي في المناطق المجاورة لقضاء فترات ترفيهية للتمتع بمناظرها الطبيعية الخلابة.

وطالب مواطنون ومزارعون، الجهات القائمة على المحمية بضرورة إيجاد وسائل ومصادر مائية دائمة لضمان ديمومة نجاح زراعة النباتات في المحمية كالقطف في مواسم قليلة الأمطار، إلى جانب توفير حماية المحمية لاسيما من الرعي الجائر، مشيرين إلى أنه يتوجب تخصيص أوقات لاسيما في فصل الصيف لفتح المحميات أمام المواشي بما يضمن ديمومة استمرار الغطاء النباتي في فصل الربيع وفترات من فصل الصيف.

وتعتبر محمية صرة الطبيعية جزءًا من جهود إعادة تأهيل المراعي الصحراوية من خلال زراعة آلاف الشتلات النباتية والطبية بدعم من الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بهدف استعادة الغطاء النباتي وتوفير مرعى للثروة الحيوانية، حيث تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وتوفير مصادر غذاء للثروة الحيوانية ما يدعم مربي المواشي ويقلل من تكاليف الأعلاف، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة في مجال النباتات الطبية والعطرية، وتقديم تجارب سياحية بيئية فريدة تمتاز بتنوع بيولوجي من خلال الحفاظ على الحياة البرية والتراث الطبيعي في الصحراء الأردنية.

