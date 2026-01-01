محمد صلاح يتبرع بجزء كبير من ثروته للأعمال الخيرية

خبرني - سلّط تقرير صحفي الضوء على الدور المجتمعي والإنساني للاعب نادي ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، تبرّع محمد صلاح بنحو 6% من قيمة ثروته الشخصية لدعم الأعمال الخيرية، في مبادرات إنسانية امتدت داخل مصر وخارجها.

وأوضح التقرير أن جزءاً كبيراً من دعم صلاح انطلق من مسقط رأسه قرية نجريج، حيث موّل بناء مستشفى ومدرسة، وساهم بمبلغ 383 ألف يورو في إنشاء محطة لمعالجة المياه، إلى جانب تقديم مساعدة شهرية بقيمة 4 آلاف يورو للأسر الأكثر احتياجاً.

دعم وطني وتعليمي

ولم تقتصر مبادرات نجم ليفربول على قريته، إذ تبرّع بمبلغ 2.75 مليون يورو لصالح المعهد القومي للأورام في القاهرة، كما قدّم 133 ألف يورو للمساهمة في إعادة بناء كنيسة بالجيزة عقب تعرضها لحريق.

وأكد التقرير أن صلاح يموّل منحاً دراسية في جامعة كامبريدج، لدعم الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح ليس مجرد نجم كروي، بل شخصية مؤثرة تُحدث تغييراً إيجابياً في حياة الناس، مستندة إلى دوره الإنساني المتواصل.

ووفقاً لصحيفة «صنداي تايمز»، يحتل محمد صلاح المرتبة الثامنة على مستوى بلده من حيث المساهمة في الأعمال الخيرية.