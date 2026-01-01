محطات آسيوية وعالمية مهمة تنتظر الرياضة الأردنية في 2026

خبرني - تستعد المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، للوقوف في محطات آسيوية وعالمية مهمة خلال العام الحالي 2026، بحثًا عن انجازات جديدة تضاف إلى سجل الإنجازات السابقة.

ويشهد العام 2026، استحقاقات مهمة وحاسمة وغير مسبوقه، يتصدرها مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه في انجاز غير مسبوق، الأمر الذي يجعل أفئدة الأردنيين ترحل لمرافقة منتخب النشامى في مهمته العالمية المتمثلة بالمشاركة في المونديال الذي ينطلق في الولايات الأميركية المتحدة والمكسيك وكندا في شهر حزيران المقبل.

وتعتبر المشاركة في المونديال الحدث الأهم للرياضة الأردنية في العام الجديد، خاصة وأن سقف الطموحات والآمال ارتفع في ظل التطور الكبير لمنتخب النشامى.

وفي كرة القدم أيضًا، يبدأ المنتخب الأولمبي رحلته في بطولة كأس آسيا التي تنطلق الأسبوع المقبل في السعودية، حيث يعلق الجمهور آمالاً كبيرة على هذه المشاركة التي تأتي بعد سلسلة انجازات للمنتخب الأول.

ويشهد العام الجديد الكثير من المحطات الرياضية الكبرى للرياضة الأردنية يبرز منها، مشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد، في البطولة الآسيوية التي تقام في الكويت، في محطة مهمة لمنتخب اليد.

وعلى صعيد كرة السلة، يواصل المنتخب الوطني مساعيه للتأهل للمرة الرابعة إلى كأس العالم، ويستأنف خلال شهر شباط المقبل منافسات البطولة الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث يخوض المنتخب مباراتين خلال شهر شباط أمام منتخبي ايران والعراق، حيث تقرر اقامتهما في بيروت.

وتعد مشاركات منتخبي الكراتيه والتايكواندو في العديد من البطولات العالمية محطات مهمة للرياضة الأردنية في العام الجديد، خاصة وأن منتخبي التايكواندو والكراتيه من افضل المنتخبات في آسيا والعالم، من خلال النتائج اللافتة في جميع المشاركات والتي تقود إلى منصات التتويج وإحراز الميداليات.

ويؤكد الخبير الأردني في كرة القدم المحلية والمحاضر الدولي والأسيوي زياد عكوبة، أن المنتخبات الوطنية في جميع الرياضات ينتظرها مشاركات خارجية مهمة في العام الجديد، ولكن أهمها مشاركة منتخب النشامى في المونديال.

وقال عكوبة لـ (بترا)، إن منتخب النشامى يتصدر المشهد، وأن جميع الأردنيين والأشقاء العرب يترقبون بشغف هذه المشاركة الأردنية التاريخية في المونديال.

بدوره، قال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، إن المنتخبات الوطنية للتايكواندو ينتظرها استحقاقات مهمة على مدار العام، معربًا عن ثقته بقدرة التايكواندو الأردنية على جعل عام 2026 حافلاً بالانجازات، كما هو خلال الأعوام الماضية.

المشجع الرياضي ماهر موسى، قال إنه ورغم عشقه لمتابعة الانجازات الرياضية في مختلف الألعاب، إلا أن العام الحالي لن يكون مشابهًا للأعوام الماضية، وسينصب التركيز على النشامى في المونديال، مستدركًا أن هناك استحقاقات كثيرة للمنتخبات الوطنية هذا العام، سنتابعها بشغف لتشجيع اللاعبين، ولكن الشغف الأكبر سيكون في متابعة منتخب النشامى في المونديال.

يشار إلى أن غالبية المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب، تنتظرها محطات مهمة في العام الجديد، على أمل أن يتواصل تألق الرياضي الأردني في مختلف المحافل.