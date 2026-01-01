  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
خضع لجراحة.. ما حقيقة إصابة كارلوس بأزمة قلبية؟

2026-01-01 02:04:39
خبرني - نفى أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس تعرّضه لأزمة قلبية، مؤكداً أنه خضع لعملية جراحية وقائية في القلب جرى التخطيط لها مسبقاً، رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن إصابته بنوبة قلبية.

ونشر كارلوس صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، وعلق: «أودّ توضيح بعض المعلومات المتداولة أخيراً، خضعتُ لإجراء طبي وقائي تم التخطيط له مسبقاً بالتنسيق مع فريقي الطبي، وقد تكللت العملية بالنجاح، وأنا بحالة صحية جيدة، ولم أُصَب بنوبة قلبية».

مرحلة التعافي

وأضاف: «أتعافى بشكل جيد، وأتطلع إلى استعادة عافيتي الكاملة والعودة إلى التزاماتي المهنية والشخصية قريباً».

واختتم الأسطورة البرازيلية رسالته قائلاً: «أتقدم بجزيل الشكر لكم على رسائل الدعم والاهتمام، وأطمئن الجميع بأن حالتي جيدة ولا داعي للقلق، كما أشكر الفريق الطبي كاملاً على عنايته بي».

