الجيش الأميركي يهاجم قوارب لتهريب المخدرات ويقتل 8 أشخاص

2026-01-01 02:03:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- - أعلن الجيش الأميركي مهاجمة 5 قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات خلال يومين، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، في حين قفز آخرون إلى البحر.
ولم يكشف بيان للقيادة الجنوبية الأميركية، المسؤولة عن أميركا الجنوبية، عن موقع الهجمات، وكانت ضربات سابقة قد نفذت في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

