مقتل 24 شخصا وإصابة 50 بهجوم أوكراني على فندق بمقاطعة خيرسون

مقتل 24 شخصا وإصابة 50 بهجوم أوكراني على فندق بمقاطعة خيرسون
وأشار سالدو إلى أن الهجوم وقع باستخدام ثلاث طائرات مسيرة، إحداها محملة بمواد حارقة، ما تسبب بحريق كبير التهم المبنى.
و الهجوم وقع الليلة الماضية على موقع كان فيه المدنيون ، باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة استهدفت مقهى وفندقًا.
وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدًا لاستهداف المدنيين، موضحًا أن إحدى الطائرات كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.
