مقتل 24 شخصا وإصابة 50 بهجوم أوكراني على فندق بمقاطعة خيرسون

2026-01-01 02:03:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بهجوم أوكراني بالمسيّرات استهدف فندقا ومقهى في المقاطعة.

وأشار سالدو إلى أن الهجوم وقع باستخدام ثلاث طائرات مسيرة، إحداها محملة بمواد حارقة، ما تسبب بحريق كبير التهم المبنى.
و الهجوم وقع الليلة الماضية على موقع كان فيه المدنيون ، باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة استهدفت مقهى وفندقًا.
وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدًا لاستهداف المدنيين، موضحًا أن إحدى الطائرات كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.

