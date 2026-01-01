  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إيران تحذر من تداعيات تهديد ترامب برنامجها النووي

2026-01-01 02:03:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت إيران عن قلقها إزاء التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول برنامجها النووي، محذرة من عواقب مثل هذه التصريحات على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجّهت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، أكدت فيها أن "مثل هذه الإجراءات المتهورة يجب أن تُدان، وعلى مرتكبيها أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عنها". وحذرت من عواقب مثل هذه التصريحات على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية عالميا.

وجاءت الرسالة ردا على تصريحات ترامب التي كرّرها يوم الاثنين الماضي، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقره بمار إيه لاغو بولاية فلوريدا، حيث هدد بتنفيذ "ضربات عسكرية" ضد إيران إذا واصلت تطوير برنامجها النووي والصواريخ الباليستية.
وفي سياق متصل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسائل إلى عدد من نظرائه في دول العالم دعا فيها إلى "إدانة صريحة وحازمة" للتهديدات الأمريكية، واصفا إياها بـ"التحريضية وغير القانونية". وأكد أن تهديد ترامب باستخدام القوة ضد إيران في 29 ديسمبر 2025 يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المبدأ القاضي بحظر التهديد أو استخدام القوة ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي دولة.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

