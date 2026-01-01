إيران تحذر من تداعيات تهديد ترامب برنامجها النووي

إيران تحذر من تداعيات تهديد ترامب برنامجها النووي
وجّهت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، أكدت فيها أن "مثل هذه الإجراءات المتهورة يجب أن تُدان، وعلى مرتكبيها أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عنها". وحذرت من عواقب مثل هذه التصريحات على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية عالميا.
وجاءت الرسالة ردا على تصريحات ترامب التي كرّرها يوم الاثنين الماضي، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقره بمار إيه لاغو بولاية فلوريدا، حيث هدد بتنفيذ "ضربات عسكرية" ضد إيران إذا واصلت تطوير برنامجها النووي والصواريخ الباليستية.
وفي سياق متصل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسائل إلى عدد من نظرائه في دول العالم دعا فيها إلى "إدانة صريحة وحازمة" للتهديدات الأمريكية، واصفا إياها بـ"التحريضية وغير القانونية". وأكد أن تهديد ترامب باستخدام القوة ضد إيران في 29 ديسمبر 2025 يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المبدأ القاضي بحظر التهديد أو استخدام القوة ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي دولة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment