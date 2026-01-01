إيران تحذر من تداعيات تهديد ترامب برنامجها النووي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت إيران عن قلقها إزاء التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول برنامجها النووي، محذرة من عواقب مثل هذه التصريحات على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجّهت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، أكدت فيها أن "مثل هذه الإجراءات المتهورة يجب أن تُدان، وعلى مرتكبيها أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عنها". وحذرت من عواقب مثل هذه التصريحات على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية عالميا.

وجاءت الرسالة ردا على تصريحات ترامب التي كرّرها يوم الاثنين الماضي، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقره بمار إيه لاغو بولاية فلوريدا، حيث هدد بتنفيذ "ضربات عسكرية" ضد إيران إذا واصلت تطوير برنامجها النووي والصواريخ الباليستية.

وفي سياق متصل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسائل إلى عدد من نظرائه في دول العالم دعا فيها إلى "إدانة صريحة وحازمة" للتهديدات الأمريكية، واصفا إياها بـ"التحريضية وغير القانونية". وأكد أن تهديد ترامب باستخدام القوة ضد إيران في 29 ديسمبر 2025 يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المبدأ القاضي بحظر التهديد أو استخدام القوة ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي دولة.