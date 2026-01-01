  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قائد عسكري إسرائيلي يدعو إلى التأهب لحرب مفاجئة

2026-01-01 02:03:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبر قائد بارز في الجيش الإسرائيلي، أن على تل أبيب التأهب لـ”حرب مفاجئة”.
وبداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى حربين على لبنان وإيران.

