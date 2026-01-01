قمر الذئب العملاق.. ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء العالم مطلع 2026

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يترقّب هواة الفلك حول العالم ظهور قمر الذئب العملاق في 3 يناير (كانون الثاني) 2026، في حدث سماوي مميز يُعد آخر قمر عملاق حتى نوفمبر من العام نفسه. ويُعد هذا القمر أول بدر مكتمل في 2026، ويبدو أكبر بنحو 14% وأكثر إشراقاً بنسبة تصل إلى 30% نتيجة تزامن اكتماله مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض (الحضيض).



ويبلغ القمر ذروة لمعانه فجر 3 يناير، فيما تُعد ليلتا 2 و3 يناير أفضل أوقات الرصد، خاصة عند الشروق والغروب، حيث يظهر أكبر حجماً بسبب ظاهرة ((وهم القمر)) ويكتسي ألواناً برتقالية دافئة.



ويتزامن ظهوره مع مشاهدة كوكب المشتري وكوكبة الجبار، إضافة إلى ذروة زخة شهب الرباعيات، ما يعزز جمال المشهد. ويمكن رصد القمر بالعين المجردة، بينما تساعد المناظير والكاميرات بعدسات مقربة في التقاط صور أوضح، خاصة أثناء الشروق مع إدخال عناصر طبيعية أو عمرانية في الصورة.

