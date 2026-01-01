  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
قمر الذئب العملاق.. ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء العالم مطلع 2026

قمر الذئب العملاق.. ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء العالم مطلع 2026

2026-01-01 02:03:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يترقّب هواة الفلك حول العالم ظهور قمر الذئب العملاق في 3 يناير (كانون الثاني) 2026، في حدث سماوي مميز يُعد آخر قمر عملاق حتى نوفمبر من العام نفسه. ويُعد هذا القمر أول بدر مكتمل في 2026، ويبدو أكبر بنحو 14% وأكثر إشراقاً بنسبة تصل إلى 30% نتيجة تزامن اكتماله مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض (الحضيض).


ويبلغ القمر ذروة لمعانه فجر 3 يناير، فيما تُعد ليلتا 2 و3 يناير أفضل أوقات الرصد، خاصة عند الشروق والغروب، حيث يظهر أكبر حجماً بسبب ظاهرة ((وهم القمر)) ويكتسي ألواناً برتقالية دافئة.


ويتزامن ظهوره مع مشاهدة كوكب المشتري وكوكبة الجبار، إضافة إلى ذروة زخة شهب الرباعيات، ما يعزز جمال المشهد. ويمكن رصد القمر بالعين المجردة، بينما تساعد المناظير والكاميرات بعدسات مقربة في التقاط صور أوضح، خاصة أثناء الشروق مع إدخال عناصر طبيعية أو عمرانية في الصورة.

24

MENAFN01012026000208011052ID1110545073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث