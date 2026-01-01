عندما تصبح الرافعة سلاحاً نووياً... تكتيك صيني يربك العالم

MENAFN - Al-Bayan) ">كشفت صور ومعلومات تداولها محللون ومراقبون عسكريون خلال الأيام الماضية عن اعتماد الصين أسلوب تمويه غير تقليدي لإخفاء منصّات إطلاق صواريخ باليستية متنقلة، عبر تنكّرها في هيئة رافعات بناء مدنية تُستخدم عادة في المشاريع الإنشائية وعلى الطرق السريعة.

وبحسب هذه التقارير، فإن قوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغّل منصّات إطلاق من نوع "ناقلة–رافعة–قاذفة" مخصّصة لصواريخ دونغفنغ الباليستية، بما في ذلك أنظمة يُعتقد أنها قادرة على حمل صواريخ عابرة للقارات، وفقا لموقع interestingengineering.

ويهدف هذا الأسلوب إلى تعقيد مهمة الأقمار الصناعية والطائرات ووسائل الاستطلاع الأخرى في رصد هذه الأنظمة بصريا أو تمييزها عن المركبات المدنية.

وتُظهر الصور المتداولة مركبات تبدو للوهلة الأولى شاحنات رافعة ضخمة تُستخدم في أعمال البناء، مزوّدة بأذرع ومشمعات وأغطية تحاكي تصميم معدات شركة زومليون الصينية المتخصصة في الآليات الثقيلة.

كما أن العلامات الخارجية وأشكال الهياكل صُمّمت بعناية للاندماج مع حركة المرور والمناطق الصناعية، ما يسمح لهذه المنصّات بالتحرك أو التوقف في أماكن عامة دون لفت الانتباه.

ويشير خبراء إلى أن هذا التمويه يعتمد أساسا على الخداع البصري، إذ تبقى المنظومة الصاروخية ومعداتها العسكرية الأصلية مخفية تحت غطاء مدني، من دون التأثير على جاهزية النظام أو قدرته التشغيلية.

ويُعد هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للقوات الصاروخية الصينية، التي تعتمد بشكل متزايد على المنصّات المتحركة بدل الصوامع الثابتة، لما توفّره من مرونة وقدرة على الانتشار والتخفّي وتقليل احتمالات الاستهداف في حال اندلاع نزاع.

وتكتسب هذه المنصّات المتحركة قيمة استراتيجية خاصة، إذ تسمح بتغيير المواقع باستمرار وإرباك عمليات التتبع والاستهداف المعادية.

ويضيف تمويه الرافعات طبقة إضافية من الحماية، خصوصا في ظل التطور الكبير في تقنيات المراقبة الفضائية والجوية.

وفي هذا السياق، لفت مراقبون إلى أن لون بعض المركبات الظاهر في الصور لا يتطابق مع الألوان الصناعية المعتادة لمعدات البناء، مرجّحين استخدام ألواح أو أغطية قابلة للإزالة لإخفاء الطلاء الأصلي، بدلا من الاعتماد على طلاء دائم.

ورغم أن استخدام مظاهر مدنية لإخفاء أنظمة عسكرية ليس جديدا، فإن تطبيقه على منصّات صواريخ نووية عابرة للقارات يثير مخاوف لدى خبراء ضبط التسلّح، إذ قد يزيد من مخاطر سوء التقدير أو الحوادث خلال الأزمات، لا سيما إذا تحركت هذه الأنظمة قرب مناطق مأهولة بالسكان.

ولم تصدر وزارة الدفاع الصينية أو شركة زومليون أي تعليق رسمي على هذه المعلومات. وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه تقارير غربية إلى أن الصين تواصل توسيع وتحديث ترسانتها النووية، من خلال بناء صوامع جديدة وتطوير أجيال حديثة من الصواريخ، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الردعية ومكانتها الاستراتيجية.