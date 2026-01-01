ترامب ينتقد كلوني بعد حصوله على الجنسية الفرنسية

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(MENAFN- Al-Bayan) ">انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء منح باريس الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية البريطانية أمل علم الدين وطفليهما الجنسية الفرنسية.

وقال ترامب الذي تدعم إدارته أحزابا مناهضة للهجرة في أوروبا، إن فرنسا تعاني مشكلة "مروعة" فيما يتعلق بالجريمة والهجرة.

وحصل كلوني وزوجته وتوأماهما البالغان ثماني سنوات على الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم نشر السبت في الجريدة الرسمية واطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وقال ترامب على شبكته "تروث سوشال"، "خبر سار! جورج وأمل كلوني، وهما من أسوأ المتنبئين السياسيين على مر العصور، أصبحا رسميا مواطنين فرنسيين، وهي دولة تعاني للأسف مشكلة جريمة كبيرة بسبب تعاملها المروع مع ملف الهجرة".

وفي أحد منشوراته ليلة رأس السنة، أضاف ترامب أن تلك المشكلات في فرنسا "تشبه إلى حد كبير ما كان لدينا في عهد جو بايدن النعسان"، سلفه الديموقراطي.

ويُعدّ كلوني من أبرز داعمي الحزب الديموقراطي كما أنه من أشد منتقدي ترامب.

وأشار ترامب إلى حقيقة أن الممثل دعم بايدن خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، لكنه "تخلى" عنه بعد ذلك بسبب قلقه بشأن سن المرشح الديموقراطي خلال فعالية لجمع التبرعات.

وأضاف "حصل كلوني على دعاية أكبر في السياسة مما حصل عليه في أفلامه القليلة والمتواضعة. لم يكن نجما سينمائيا، بل كان مجرد رجل عادي يشتكي باستمرار من المنطق السليم في السياسة".

