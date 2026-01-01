  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انفجار يسفر عن عدة قتلى في منتجع للتزلج في سويسرا

انفجار يسفر عن عدة قتلى في منتجع للتزلج في سويسرا

2026-01-01 01:06:56
(MENAFN- Al-Bayan) ">وقع انفجار في حانة في منتجع كرانس مونتانا في جبال الألب السويسرية، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، على ما أعلنت الشرطة باكرا صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا غايتان لاتون لوكالة فرانس برس "وقع انفجار مجهول المصدر" مضيفا "هناك عدة جرحى وعدة قتلى".

MENAFN01012026000110011019ID1110544951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث