انفجار يسفر عن عدة قتلى في منتجع للتزلج في سويسرا
(MENAFN- Al-Bayan) ">وقع انفجار في حانة في منتجع كرانس مونتانا في جبال الألب السويسرية، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، على ما أعلنت الشرطة باكرا صباح اليوم الخميس.
وقال المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا غايتان لاتون لوكالة فرانس برس "وقع انفجار مجهول المصدر" مضيفا "هناك عدة جرحى وعدة قتلى".
