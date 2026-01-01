ماسك: نيورالينك تستعد لإنتاج واسع النطاق لشرائح الدماغ في 2026

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد إيلون ماسك في منشور على ‌منصة إكس أن شركته نيورالينك لزراعة شرائح الدماغ ستبدأ "إنتاج كميات كبيرة" من أجهزة واجهة الدماغ والحاسوب وستنتقل إلى إجراءات ⁠جراحية آلية بالكامل في عام 2026.

ولم ترد نيورالينك بعد على طلب رويترز للتعليق. وصممت شرائح ⁠الدماغ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل إصابة الحبل الشوكي. واستخدمها أول مريض يزرع تلك ​الشريحة للعب ألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت ​ونشر منشورات ​على سائل التواصل الاجتماعي وتحريك المؤشر على جهاز ‌كمبيوتر محمول.

وبدأت ‌الشركة ⁠إجراء تجارب على البشر لجهازها المزروع في الدماغ في عام 2024 بعد معالجة مخاوف ​السلامة التي ​أثارتها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، التي كانت قد رفضت طلب الشركة ‍في عام 2022.

وقالت نيورالينك في سبتمبر أيلول إن 12 شخصا على مستوى العالم ممن يعانون من الشلل الحاد خضعوا لزراعة ‍الشرائح الدماغية واستخدموها للتحكم في الأدوات الرقمية والمادية من خلال إشارات الدماغ. وحصلت على 650 مليون دولار في جولة تمويل في يونيو.

أمريكا تبحث عن ناجين بعد استهداف قوارب يشتبه في نقلها مخدرات

واشنطن أول يناير كانون الثاني (رويترز) -

قال مسؤولون أمريكيون ⁠أمس الأربعاء إن خفر السواحل يبحث عن ناجين ‌من ضربة عسكرية نفذتها الولايات المتحدة ضد مجموعة قوارب يشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات في المحيط الهادي.

ونفذت إدارة الرئيس دونالد ترامب أكثر من 30 غارة ضد ⁠قوارب يشتبه في نقلها مخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي منذ سبتمبر أيلول في حملة أسفرت عن مقتل 110 أشخاص على ⁠الأقل.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي في بيان إن الجيش نفذ ضربة استهدفت ثلاثة قوارب. وكتبت القيادة الجنوبية على منصة إكس "قتل ثلاثة من ​الإرهابيين المهربين للمخدرات على متن القارب الأول في ​الهجوم الأول. أما ​بقية الإرهابيين المهربين للمخدرات فقد تركوا القاربين الآخريين، وقفزوا في البحر وابتعدوا ‌قبل أن ‌تؤدي الهجمات ⁠التالية إلى إغراق القاربين".

وقالت القيادة الجنوبية لاحقا إنها نفذت ضربة على قاربين. ولم تشر إلى مكان تنفيذ الضربات لكنها قالت إن ​خمسة أشخاص ​قُتلوا نتيجة لذلك.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ثمانية أشخاص تركوا القاربين ويجري ‍البحث عنهم.

وقال خفر السواحل لرويترز إنه نشر طائرة للبحث عن ناجين ويعمل مع السفن في المنطقة.

وتلك الضربات هي جزء من حملة أوسع تقول إدارة ترامب إنها تهدف إلى قطع ‍الطريق أمام تهريب المخدرات. ويشكك خبراء في القانون وأعضاء بالحزب الديمقراطي في شرعية تلك الضربات.

وينفذ الجيش الأمريكي الهجمات وسط حملة ضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونشر الولايات المتحدة لتعزيزات عسكرية ضخمة ‍في المنطقة.