ترامب يؤكد أن بلاده حققت رقما قياسيا عالميا في الاستثمار بفضل رسومه الجمركية

2026-01-01 01:06:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة حققت رقما قياسيا عالميا في جذب الاستثمارات إلى اقتصاد البلاد، بفضل التعريفات التجارية التي فرضها على كثير من دول العالم.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال: "حققت الولايات المتحدة رقما قياسيا عالميا في حجم الاستثمارات التي اجتذبتها، وقد تجاوز هذا الرقم حجم الاستثمارات التي اجتذبتها الصين، التي تحتل المرتبة الثانية، بتريليونات الدولارات. وقد تحقق ذلك بفضل الرسوم الجمركية فقط، وعدم فرض أي رسوم مماثلة على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة".

وأشاد ترامب في التاسع من نوفمبر بالرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية، قائلا إنها خفضت معدل التضخم في البلاد وأدت إلى أسعار قياسية للأسهم الأمريكية في سوق الأوراق المالية.
وكذلك انتقد ترامب معارضي سياسة الرسوم الجمركية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تجني تريليونات الدولارات من هذه الرسوم، مما سيساهم في سداد مستحقات الدين الوطني البالغ 37 تريليون دولار.

